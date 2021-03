Kate Middleton è una vera e propria icona di stile, questo è innegabile. I suoi look, sfoggiati nella occasioni istituzionali e non, sono sempre on point ed è difficile avere qualcosa da ridire sulle sue scelte in fatto di stile

L’ultimo look, davvero favoloso, sfoggiato da Kate durante la cerimoni per il National Day of Reflection a Westminster, ha davvero incantato tutti.

Il soprabito bianco di Kate Middleton realizzato da Catherine Walker

Infatti, Kate Middleton ha scelto di indossare per l’occasione un soprabito bianco con inseriti in pizzo. Il tutto, arricchito da una pochette di Metier London e da delle décoletté firmate Jimmy Choo.

Foto Getty Images | Aaron Chown – WPA Pool

La scelta del soprabito non è assolutamente casuale. Il capo, infatti, è realizzato da Catherine Walker, una delle fashion designer più amate da Lady D. Probabilmente è anche per questo che Kate Middleton la scelto.

Il momento richiedeva un abbigliamento piuttosto solenne e sobrio. Infatti, la duchessa e il principe Harry si sono raccolti in un momento di riflessione e preghiera per ricordare tutte le vittime della pandemia da Coronavirus in Inghilterra. L’evento, quindi richiedeva un certo decoro.

I duchi di Cambridge hanno ringraziato il personale impiegato nella campagna vaccinale

Kate Middleton e Harry, durante la celebrazione del National Day of Reflection a Westmister, hanno ringraziato tutti coloro che si stanno impegnando senza sosta nella campagna vaccinale. L’importante abbazia di Westminster, tra i luoghi simbolo della città di Londra, è infatti impiegata come centro per la campagna vaccinale britannica.

Il momento, decisamente solenne, ha visto i duchi di Cambridge “sfilare” nell’abbazia in abiti sobri. Una giornata, quella di martedì 23 marzo, decisamente importante per l’Inghilterra, che dopo mesi di lockdown e restrizioni sembra vedere finalmente la luce in fondo al tunnel, grazie all’efficacia della campagna vaccinale e delle misure messe in atto dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus nel Paese.

Kate Middleton icona di stile

La duchessa di Cambridge in passato ha indossato anche colori sgargianti, come nel caso dell’iconico cappotto rosso indossato all’inaugurazione della mostra “Hold Still” alla National Portrait Gallery. Ma non solo. Perché Kate Middleton è una grande fan di Alexander McQueen e ha indossato i suoi iconici abiti in diverse occasioni, formali e informabli.

Insomma, la duchessa è una vera e propria ispirazione costante quando si parla di outfit, e anche con il soprabito bianco di Catherine Walker è riuscita a incantatare proprio tutti.