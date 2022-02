Prove tecniche da futura regina e non solo: Kate Middleton incassa il posto che fu del cognato Harry, e il perimetro dello sfratto definitivo del principe dalla rosa dei Royal si allarga sempre di più. La moglie di William avrebbe soffiato il titolo al duca di Sussex, ed è la prima a farlo. Cos’altro aspettarsi in Casa Windsor? Alcuni non hanno dubbi: la guerra.

Kate Middleton soffia il titolo al principe Harry

La duchessa di Cambridge avrebbe assunto recentemente il titolo di patrono della Rugby League inglese “scippandolo” al cognato Harry, che aveva dedicato buona parte del suo impegno nel Regno Unito alla promozione dello sport. Kate Middleton è la prima della Royal Family a ereditare il posto del duca di Sussex, e forse la regina Elisabetta avrebbe già pensato di rimpiazzare il nipote anche in altri ambiti…

Secondo parte degli osservatori di dinamiche royal, sarebbe un vero e proprio smacco capace di aprire a una guerra senza più sconti, soprattutto per il valore “affettivo” di quell’incarico che, per il principe in fuga, sarebbe uno dei titoli che più gli stavano a cuore.

È così che la moglie di William procede spedita nelle sue prove da futura regina, con buona pace di chi sognava che un giorno Harry sarebbe tornato a casa trovando tutto (o quasi) com’era…

The Queen avrebbe investito un importante bagaglio di aspettative proprio su Kate Middleton, nella convinzione che la duchessa possa definitivamente oscurare i lividi contraccolpi del clamoroso strappo provocato nel cuore di Buckingham Palace da Harry e Meghan. Chissà cosa ne pensa il diretto interessato…