Il regalo di Kate Middleton a Harry che spiazza tutti...

A pochi passi dal Natale spunta una chicca inaspettata che riguarda un retroscena delle feste in Casa Windsor. Secondo quanto emerso, Kate Middleton avrebbe fatto un regalo tanto singolare quanto imbarazzante al cognato, principe Harry, nella consueta serata dello scambio dei doni che a palazzo si tiene il giorno della vigilia. Il duca di Sussex lo avrebbe scartato davanti a Sua Maestà e Royal family al completo, aprendo a un sipario dai contorni imprevisti…

Kate Middleton e la sorpresa al principe Harry che nessuno immaginava

Nessuno avrebbe mai immaginato cosa si celava sotto la carta da regalo, e a palazzo si sarebbe trattato di una vera “sorpresa nella sorpresa”! L’episodio risalirebbe al periodo in cui Harry era ancora single (archiviata la sua love story precedente e parecchio tempo prima di Meghan Markle) quando, da scapolo impenitente, avrebbe incassato un pacco inatteso da Kate Middleton. E la duchessa di Cambridge non avrebbe badato ad alcun protocollo.

Indovinate che regalo gli ha fatto la cognata? Un kit per far crescere la propria fidanzata… Il nome esatto di questo gioco è “Grow-your-own-girlfriend” e si tratta di una bambola che aumenta in volume e altezza quando viene messa sotto l’acqua. Secondo le istruzioni che abbiamo scovato in Rete, occorrono alcune ore per farle raggiungere la dimensione massima e altrettante per riportarla a quelle proposte nel packaging. Ci avreste mai pensato? E chissà che faccia aveva la regina Elisabetta davanti a questo dono…