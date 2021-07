Kate Middleton ha un nuovo compito molto speciale che le è stato dato direttamente dalla Regina Elisabetta. La duchessa di Cambridge, nei giorni scorsi, è diventata madrina di una corazzata della Royal Navy.

Ad annunciare questo nuovo compito di Kate Middleton è stato proprio suo marito. Il principe William ha dato la bella notizia durante una visita al cantiere navale di Govan, a Glasgow. Parlando alla BAE Systems, il duca di Cambridge ha spiegato che sua nonna, la regina Elisabetta, ha scelto Kate per l’incarico. La duchessa, infatti, sarà associata alla HMS Glasgow, al momento in costruzione nel cantiere di Govan.

Kate Middleton avrà un legame duraturo con la nava e l’equipaggio

Questo significa che Kate avrà una “forte e duratura connessione personale con la nave e il suo equipaggio, spesso sostenendo anche eventi e momenti importanti della sfera militare” ha spiegato il suo ufficio stampa a Kensington Palace.

“L’affetto della mia famiglia per la Royal Navy è ben noto. Mentre guardo il lavoro che si svolge qui penso a mio nonno, il duca di Edimburgo. Sarebbe stato affascinato e molto eccitato nel vedere tali progressi nelle competenze e nelle tecnologia” ha detto, durante il suo discorso, il principe William.

E ha continuato: “Oggi sono molto lieto di annunciare che il legame della mia famiglia con il Type 26 durerà per molti anni a venire. Sua maestà la Regina ha approvato la nomina di mia moglie come sponsor della superba nave che vediamo prendere forma all’esterno. So che Kate sarà lieta di unirsi a voi qui a Glasgow per la cerimonia di denominazione a tempo debito.

Ma non è finita qui. Al principe William è stata fatta una sorpresa molto speciale. Infatti, al Duca di Cambridge sono stati regalati alcuni modelli di navi da dipingere per il suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, e per sua moglie Kate Middleton.