Kate Middleton, che look! 32 euro per sentirsi principesse

Per sentirsi una principessa bastano 32 euro: questo è il valore dei pantaloni indossati da Kate Middleton nella sua ultima uscita in pubblico. La moglie del principe William, infatti, ha preferito uno stile semplice, casual ma al tempo stesso molto chic. Si è mostrata sorridente e raggiante: con la sua naturalezza ha attirato l’attenzione di tutti. Ecco come imitare il suo look!

Kate Middleton: look semplice e casual

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha sfoggiato un look completamente nuovo in occasione di un incontro con gruppo di persone che durante il lookdown si è occupato delle famiglie più bisognose. Arrivata a Battersea Park, senza marito né figli, Kate ha subito attirato l’attenzione dei giornalisti. In particolare, a colpirli è stato il suo stile semplice, casual, ma al tempo stesso molto chic: T-shit bianca, pantaloni rosa (di M&S da 32 euro) e sneakers bianche. Più volte è stata maestra di stile, ma ha spesso optato per abiti poco costosi o riciclati. Anche in questo caso la duchessa ha preferito la sobrietà.

Non potevano mancare, però, i gioielli: Kate ha scelto un orologio d’acciaio da indossare sul polso sinistro, un bracciale rigido in oro giallo su quello destro, una catenina al collo e un piccolo paio di orecchini. Immancabile, infine, l’anello di fidanzamento di Lady Diana.

Per completare il look Kate ha portato con sé anche un paio di occhiali da sole (che non ha mai indossato) e ha sfoggiato una nuova pettinatura. La moglie di William ha optato per una chioma stirata, dei boccoli scolpiti sulle punte e un ciuffo laterale soltanto accennato. Molti, per questo motivo, si sono chiesti se entro la fine dell’anno potrebbero arrivare grandi novità: chi lo sa, magari anche un’altra gravidanza… La duchessa, infatti, ha sempre cambiato pettinatura prima di annunciare l’arrivo di un nuovo figlio.