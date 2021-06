Manca poco all’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, che verrà scoperta il 1° luglio a Londra, in onore del compleanno della principessa, che quest’anno avrebbe compiuto 60 anni. Grande attesa non solo per ammirare la scultura dedicata a Diana, ma anche per osservare da vicino i fratelli Harry e William, divisi da una distanza ormai incolmabile, specialmente all’indomani dell‘intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey.

Anche Kate Middleton sarà presente il 1° luglio accanto a William

All’inaugurazione sarà presente anche la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, almeno secondo quanto riferisce il Daily Mirror, che cita fonti di palazzo, anche se per il momento da Kensington Palace non sono arrivate conferme ufficiali. D’altra parte, è difficile che possa giungere da oltreoceano anche la duchessa di Sussex, Meghan Markle, alle prese con la neoarrivata Lilibet Diana, secondogenita dei duchi di Sussex, nonché sorellina di Archie.

Manca poco all’inaugurazione della statua dedicata a Diana

Se è certo che William, Kate e Harry si incontreranno il prossimo 1°luglio per scoprire la statua dedicata alla madre, d’altra parte è riserbo assoluto sul programma della giornata, che vedrà riuniti i due fratelli, per la prima volta uno al fianco dell’altro, dopo il funerale del nonno Filippo. Che la discreta Kate Middleton abbia il compito di mediare tra i due fratelli, o che la sua presenza sia solo di supporto al marito William, certo è che la duchessa di Cambridge potrebbe avere un ruolo fondamentale nel riavvicinamento dei due fratelli.

Insieme per la prima volta dopo il funerale di Filippo

Così era accaduto durante i funerali del principe Filippo quando Kate aveva elegantemente rallentato il passo per lasciarli soli, uno accanto all’altro. Una scena che ha fatto il giro del mondo in poche ore, riportando alla mente il sodalizio di un tempo, quando i tre sembravano più affiati che mai e vivevano insieme a Kensington, tanto che in una famosa intervista disse: “Kate è la sorella maggiore che non ho mai avuto“. Tutto questo prima che Meghan Markle facesse il suo ingresso nella Famiglia Reale, cambiando per sempre il destino del principe Harry.