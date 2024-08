Kate Middleton, il papà Michael operato, paura in casa Royal: “Come sta adesso”

Da quando la principessa del Galles ha annunciato al mondo intero di avere un cancro, tutti gli occhi sono stati puntati su di lei, forse perché la malattia di re Carlo – anch’egli colpito da un tumore – è fin da subito sembrata meno grave. Oggi Kate sembra aver reagito bene alla terapia, tanto che ha ricominciato ad apparire in pubblico. E persino Charles, nonostante la sua età e la lotta al tumore, sta onorando tutti i suoi impegni.

La tragedia che ha colpito la Royal Family, però, si è allargata perché adesso si viene a scoprire che anche Michael Middleton, il padre di Kate, ha subito un importante intervento chirurgico. Eppure, non molto tempo fa, è stato visto più volte a Wimbledon insieme alla moglie, quando Kate doveva ancora ufficializzare la sua presenza all’evento. Ecco cos’è successo e come sta oggi Michael Middleton.

Il papà di Kate Middleton è stato operato d’urgenza, cos’è successo e come sta ora

La biografia della principessa Catherine è uscita ufficialmente e oggi il libro scritto da Robert Jobson si trova in tutte le librerie. È proprio da ciò che è contenuto nel libro che si scoprono retroscena inquietanti circa la vita di Kate degli ultimi mesi. Tutti sapevano, infatti, della diagnosi di cancro, ma nessuno immaginava che, contemporaneamente, anche suo padre avesse subito un intervento. Inizialmente, visto il momento super delicato, la Royal Family aveva deciso di non divulgare la notizia, per non mettere ancora più in apprensione i sudditi.

Oggi si sa che Michael Middleton, da poco compiuti 74 anni, aveva ricevuto cure tempestive dopo una diagnosi, anche se non è stato rivelato il tipo di problema di salute, per motivi di privacy. Ma a suscitare clamore è anche il fatto che la sua malattia si è manifestata in contemporanea con quella di Kate. E oggi si è capito come mai Michael non era insieme alla figlia quando fu dimessa dall’ospedale.

Dalla biografia della principessa, dunque, emergono tutta la forza e il coraggio che la donna ha dovuto tirare fuori nell’arco di pochi mesi. Mentre era malata di tumore, non solo è stata vicina a re Carlo (con cui ha un rapporto d’affetto molto profondo) ma anche a suo padre e persino a William, che aveva accusato duramente la diagnosi. Kate, dunque, si starebbe comportano proprio come una vera sovrana e i sudditi la amerebbero sempre di più. La bella notizia è che oggi anche Michael sta meglio, e forse il terribile momento è già alle sue spalle, tutti si augurano per la principessa.