Alexander McQueen oggi avrebbe compiuto ieri 52 anni. Lo stilista inglese si è tolto la vita nel 2010, lasciando un grande vuoto nella moda nonché una sterminata eredità. Autore di alcuni iconici look di Lady Gaga all’epoca di Bad Romance, era noto per uno stile particolare e le sfilate a volte anche scioccanti.

Alla sua morte, a diventare direttore creativo della maison è stata la sua assistente Sarah Burton, autrice degli abiti che hanno fatto innamorare Kate Middleton del brand. È lei l’autrice del meraviglioso abito da sposa e di molti look dal gusto assolutamente british che hanno portato la duchessa di Cambridge a sceglierlo in più occasioni.

I più bei look Alexander McQueen indossati da Kate

Kate è copiatissima per il suo stile perché elegante ma contemporaneo. Sempre super chic, ama a tal punto i capi di Alexander McQueen da “riciclarli” più volte nel tempo.

Diamo un’occhiata ai capi e look più amati dalla moglie del principe William.

L’abito in seta color cipria

Foto Getty Images | Max Mumby/Indigo

Per il matrimonio della sorella Pippa non poteva che scegliere Alexander McQueen. L’abito in questione è di una sobrietà e di un’eleganza tutte da copiare: in seta color cipria, aveva una lunghezza midi, maniche a sbuffo e drappeggi nei punti giusti. L’abito da cerimonia perfetto.

Il cappotto tartan

Foto Getty Images | Arthur Edwards / WPA Pool

Dal 2012, Kate lo tira fuori periodicamente dall’armadio: il cappotto in tartan Black Watch blu e verde è uno dei preferiti della duchessa. Abbottonatura laterale, taglio sciancrato e niente reverse: senza tempo.

Il fucsia a corte

Foto Getty Images | Max Mumby / Indigo

Squadra che vince non si cambia: la Middleton ha indossato lo stesso modello di Alexander McQueen ma in diversi colori in più occasioni. Al matrimonio della principessa Eugenia l’ha scelto color ciclamino, molto primaverile.

Il cappotto verdone austero

Foto Getty Images | Max Mumby / Indigo

Kate ha un vero e proprio debole per i capi spalla invernali, che ama cambiare spesso. Tutti però hanno un taglio rigoroso, quasi militare, e a turno li reindossa tutti. Questo verdone è semplicemente perfetto.

L’abito da sogno bianco e oro

Foto Getty Images | Samir Hussein / WireImage

Un vestito da vera principessa questo bianco dai preziosi ricami oro, che avevamo già visto nel 2012 e che ha reindossato con la solita classe in occasione dei Bafta 2020. Quando un abito è meraviglioso merita di essere sfoggiato più volte!