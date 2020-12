Kate sdogana il maglione natalizio: ecco i più cool ispirati a lei

Se fino a qualche anno fa associavamo il maglione natalizio alla scena de Il diario di Bridget Jones in cui Mark Darcy (Colin Firth) lo indossa con imbarazzo, oggi le cose sono molto diverse.

Adesso, il Christmas jumper, meglio se oversize, è considerato assolutamente moda, un capo che non può mancare nel guardaroba invernale. Come dimostra Kate Middleton, sempre perfetta nei suoi outfit. Nel recente Royal Train Tour, l’abbiamo vista indossare un maglione in lana color panna dalle decorazione assolutamente invernale, perfetto per la montagna e le giornate più fredde. Si tratta di un girocollo del brand Brora in lambswool superfine.

Leggi anche Capodanno 2021: gli abiti speciali per festeggiare in casa

Il golf è andato subito a ruba, tanto da essere disponibile non prima di 10 settimane. Stessa sorte che toccherà al dolcevita bordeaux indossato dalla duchessa nella Christmas Card di quest’anno: si tratta del Mockneck sweater in supersoft yarn di J.Crew nel colore Vintage Burgundy.

La moglie di William non è certo la prima royal ad avere una passione per i maglioni: quest’anno è stato riproposto il celebre golf indossato da Lady Diana nel 1983 con le pecorelle bianche e una nera, diventato un pezzo di storia della moda e del costume.

Il maglione natalizio è glamour: ecco quelli ispirati a quello di Kate

Ormai, tutti i brand high o low cost hanno almeno un maglione natalizio nella loro gamma e quest’anno sono andati letteralmente a ruba. Non sono piaciuti solo quelli con decorazioni prettamente del periodo tra renne, fiocchi di neve e scritte di auguri, ma anche quelli con disegni geometrici vintage, proprio come quello indossato da Kate, copiatissimo.

Zara per esempio ne ha proposto una versione low cost in misto lana dal decoro molto simile.

Foto | Zara

Anche il brand LeGer propone la sua versione con il Pullover Lotte, 100% in lana e dal taglio anni ’80.

Foto | LeGer

MC2 Saint Barth ha tante versioni del maglione natalizio, da quella più tradizionale alla più ironica.

Foto | MC2 Saint Barth

Stesso concetto ma colori invertiti per il golf di Emmiol, brand spagnolo low cost: bordeaux con decorazioni bianche, nere e ocra.