Kate in lacrime per colpa di Meghan, quello che è successo è agghiacciante

Meghan Markle e Kate Middleton non sono mai andate d’accordo. Una tesi confermata dalle dirette interessate e non solo.

Per quanto ci abbiano provato, Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai riuscite ad andare d’accordo. La prima, stando a quanto espresso dagli insider di palazzo, avrebbe tentato di avvicinarsi alla moglie del cognato per il bene della corona, ricevendo dall’altra parte un discusso due di picche. Proprio dall’atteggiamento presumibilmente ostile della duchessa, William si lamentò con il fratello minore, arrivando a definire l’attrice “prepotente” ed il suo comportamento “inaccettabile”. Sarebbe allora che, secondo quanto raccontato dal secondogenito, l’erede al trono si sarebbe scagliato contro di lui, facendolo cadere violentemente a terra.

Successivamente, durante l’intervista rilascia ad Oprah Winfrey, Meghan Markle raccontò due episodi avvenuti tra le mura di Buckingham Palace. In primo luogo sostenne che Kate Middleton l’avesse aggredita verbalmente una volta saputo che l’abito della figlia Charlotte per il matrimonio non le calzava a pennello. Un presunto diverbio per il quale la principessa inviò un mazzo di fiori in segno di scuse. In seconda battuta l’attrice spiegò che, un giorno come un altro, la moglie di William fece una smorfia quando Meghan utilizzò il suo lucidalabbra. Eppure, sembra che la duchessa si lasciò andare a comportamenti ben più gravi.

L’insensibilità che ferì Kate Middleton

Secondo fonti vicine alla Royal Family, il reale motivo per cui William si scagliò contro il fratello riguardava una battuta infelice pronunciata da Meghan Markle nei confronti di sua moglie. Nell’inverno del 2018 Kate Middleton era incinta del principe Louis e l’attrice di Suits era stata presentata ai membri senior da pochi mesi. La duchessa sostenne apertamente che la Principessa del Galles soffrisse di baby brain, ovverosia un deficit dell’attenzione e della memoria che colpisce quattro donne su cinque durante la gestazione. Si trattò di una mortificazione che ferì profondamente Kate e che spinse William a chiedere al fratello minore delle spiegazioni.

Non è però finita qui: prima ancora di conoscere Harry, precisamente nel 2014, Meghan Markle non riservò certo delle parole lusinghiere alla futura cognata. “Le donne adulte sembrano conservare questa fantasia infantile” – disse in riferimento al sogno di diventare principessa – “Basta guardare lo sfarzo e le circostanze che circondano il matrimonio reale e le infinite conversazioni sulla principessa Kate”. All’epoca dunque l’attrice non amava il mondo associato alla corona britannica, tantomeno l’idea di essere riconosciuta con un titolo nobiliare. Privilegi e riconoscimenti che, qualche anno più tardi, imparò ad apprezzare profondamente (tanto da non riuscire a rinunciarci neppure in seguito alla Megxit).