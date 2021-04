Lo stile dell’attrice Kate Hudson sui red carpet è sempre assolutamente personale e riconoscibile: grande amante dei colori e del bianco, che non manca di indossare, l’abbiamo vista scegliere non solo classici abiti lunghi, ma anche mini e soprattutto molto sexy.

Profondissimi scolli, schiena nuda, spacchi: Kate ha fatto scelte in fatto di abiti molto particolari, che però ha sempre portato con grande eleganza, rompendo la noia delle cerimonie cinematografiche.

Ecco i suoi look più belli e chic indossati negli anni.

Abiti corti, tra colori tenui e accesi

Foto Getty Images | Kevin Winter

Giovanissima, ma già con le idee chiare in fatto di stile: nel 2003 per la premiere del film Alex & Emma sceglie un abito kimono corto rosa in raso.

Foto Getty Images | Steve Granitz

Non è da tutti scegliere un tubino di pizzo per un red carpet: l’attrice opta per un total look color corallo e clutch pitonata.

Kate Hudson: vestiti lunghi super eleganti

Foto Getty Images | Lester Cohen/WireImage

Esagerata in questo vestito nero e trasparente che lascia libera la schiena: elegantissima.

Foto Getty Images | Jason Merritt

Incinta del suo secondo figlio, Kate Hudson nel 2011 sceglie un morbido abito Versace giallo chiaro, colore non facile, che le sta alla perfezione.

Foto Getty Images | Jeff Vespa

Lo splendido e scollatissimo Gucci indossato per il LACMA 2013 Art + Film Gala nel 2013 rivela il suo fisico perfetto.

Foto Getty Images | Kevin Mazur/WireImage

L’Atelier Versace per gli Oscar 2014 è letteralmente un sogno: sarà una delle più eleganti della serata.

Foto Getty Images | J. Countess/WireImage

Kate Hudson opta per il nero con trasparenze ancora una volta: nel 2016 sceglie un Alexander McQueen molto chic.

Foto Getty Images | Jesse Grant/WireImage

Nel 2018, con i capelli cortissimi, Kate Hudson calca il red carpet dei Screen Actors Guild Awards insieme a sua mamma Goldie. L’abito di Kate è un Valentino 2018 Pre-Fall rosa a pois neri.

Foto Getty Images | Rich Polk

Molto simile a un abito già indossato nel 2005, quattordici anni dopo Kate Hudson sceglie ancora una volta un abito metallizzato senza spalline. Il tocco di classe è la pochette turchese in totale contrasto.

Completi e spezzati, ma pur sempre in palette

Foto Getty Images | Lester Cohen/WireImage

Elegantissima in un tailleur bianco, Kate non rinuncia alla sua amata scollatura: è stato disegnato apposta per lei dallo stilista Brandon Maxwell.

Foto Getty Images | Stefanie Keenan

Nel 2019, pochi mesi dopo la nascita della sua terza figlia, Kate all’inaugurazione della mostra immersiva Christian Marclay: Sound Stories indossa un due pezzi in seta azzurra che ancora una volta mostra gli addominali al top e le sta alla perfezione.

Kate Hudson: la carriera e la vita della figlia di Goldie Hawn

Nata a Los Angeles il 19 aprile 1979, l’attrice Kate Hudson è figlia della star di Hollywood Goldie Hawn e del musicista Bill Hudson, anche se considera come padre il compagno lunga data della madre, l’attore Kurt Russell.

Attiva nel cinema fin da giovanissima, si è cimentata in diversi generi compresi il musical e la commedia romantica: i film più celebri ai quali ha partecipato sono stati Il dottor T e le donne, Quasi famosi (per il quale è stata candidata all’Oscar per la miglior attrice non protagonista), Come farsi lasciare in 10 giorni, Tu, io e Dupree e Nine. Ha recitato anche nella serie cult Glee.

Kate Hudson ha tre figli: Ryder Russell Robinson, nato nel 2004 dal matrimonio con il cantante Chris Robinson, Bingham Hawn Bellamy, nato nel 2011 da Matthew Bellamy dei Muse, Rani Rose Hudson Fujikawa, nata nel 2018 dall’attuale compagno Danny Fujikawa.

