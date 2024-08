Kate e William il gesto verso Harry e Meghan dopo la morte della Regina: “Quel momento fu rottura totale”

Da quando si è verificata la cosiddetta Megxit, in seno alla famiglia reale britannica non c’è stata più pace. La fuga di Harry e Meghan da palazzo reale inglese, Buckingham Palace, verso lidi lontani, nello specifico a Montecito, in California, ha dato la stura a una serie di eventi, ripicche, battibecchi, botta e risposta in perfetto stile soap opera.

La poca tolleranza di Meghan verso la vita di corte, unita al fatto di avere necessità di sentirsi sempre al centro dell’attenzione, hanno dato vita a un problema veramente enorme. Aggravato dal fatto che Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William e futura regina d’Inghilterra, sarebbe sempre stata la preferita di tutti, dalla Regina Elisabetta II alla Regina Camilla. Una preferenza che per Meghan non deve essere stato facile digerire.

E quindi la fuga, verso la California, a un certo punto è sembrata quanto di più naturale potesse avvenire da parte di una giovane coppia con un bimbo piccolo, che aveva voglia di trovare la sua strada. Almeno questo è quello che hanno detto, salvo poi sparare a zero sulla famiglia di origine con ogni mezzo mediatico possibile.

Il gesto di pace rifiutato a bella posta

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, tuttavia, ci sarebbe stato ben più di un tentativo di rappacificazione da parte dei Windsor nei confronti dei Sussex. Uno, in particolare, sarebbe avvenuto in occasione dei funerali della Regina Elisabetta II, deceduta nel mese di settembre del 2022, quando tutta la famiglia si è riunita a Londra a Buckingham Palace, prima che la salma della Regina fosse traslata alla Westminster Hall.

In quell’occasione, pare infatti che William e Kate abbiano fatto un gesto di apertura nei confronti della coppia formata da Harry e Meghan, forse spinti dal momento toccante che tutta la famiglia stava vivendo, in occasione della dipartita della regina, madre e nonna amata e soprattutto la sovrana più longeva della storia, coi suoi oltre 70 anni di regno. Tutti sanno che i Sussex non hanno più diritto alla protezione della polizia quando sono in Inghilterra, ma quella sera sarebbe loro stata offerta una specie di “scorta”, prontamente rifiutata dai due.

A pochi giorni da questo gesto, sarebbe poi arrivata la pubblicazione dell’autobiografia bomba di Harry, intitolata Spare, per colpa della quale la famiglia reale britannica sarebbe stata messa in ridicolo e in cattiva luce rispetto al loro comportamento nei confronti dei due Duchi di Sussex.