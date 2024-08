Kate e Camilla perché i rapporti sono difficili: “Non approvava il matrimonio di William”

Non scorre buon sangue tra la principessa Kate e la moglie di re Carlo III. A quanto pare Camilla non voleva che William sposasse Kate.

Quando ci si sposa si entra a tutti gli effetti a fare parte anche di un’altra famiglia. E’ vero che ci si sposa con il proprio marito o con la propria moglie ma è anche vero che si dovranno frequentare spesso i suoceri. E, di conseguenza, si spera sempre di venire accolti come figli.

A volte succede effettivamente così. Altre volte, purtroppo, no. E la Royal Family non fa eccezione. La principessa Kate non ha avuto modo di conoscere la sua vera suocera in quanto quando lei e il principe William si sono conosciuti, lady Diana era già morta da parecchi anni.

Kate ha conosciuto solo Camilla, l’attuale consorte di re Carlo III. A quanto pare tra le due donne non scorre buon sangue. Mentre Carlo adora la nuora, secondo voci molto bene informate, Camilla non ha mai visto di buon occhio Kate e addirittura era contraria al matrimonio tra lei e il principe William.

Kate e Camilla, è guerra a palazzo: ecco come stanno davvero le cose

Nelle ultime settimane sembrerebbe che tra la regina Camilla e il principe William le cose vadano a gonfie vele e che il primogenito di re Carlo sia molto in sintonia con la matrigna. Purtroppo, però, i vecchi rancori fanno fatica a cedere il posto alla tranquillità.

William, in particolare, ce l’avrebbe con Camilla per qualcosa che riguarda sua moglie, la principessa Kate Middleton. Era ancora un ragazzino di appena 17 anni quando, per la prima volta, il padre gli fece conoscere Camilla, la sua nuova compagna. Era il 1998, lady Diana era morta da un anno, William studiava a Eton ed era tornato a casa per un weekend.

Da lì a qualche anno Carlo e Camilla coronarono il loro sogno e si sposarono. Era il 2005, il principe William aveva 23 anni e non era ancora sposato con Kate. Lui e il fratello minore Harry all’epoca erano ancora molto uniti e insieme guardavano con una certa diffidenza alla nuova moglie del padre.

Poi William, a poco a poco, si è ammorbidito e ha iniziato ad avere buoni rapporti con Camilla. Tuttavia gli esperti della famiglia reale sostengono che sia tutta apparenza e che sotto la facciata ci siano ancora molte tensioni e molti rancori. William e Kate vogliono vivere tranquilli, soprattutto ora che la principessa sta seguendo la chemioterapia ed è spesso stanca. Non vogliono altre tensioni oltre a quelle che già ci sono con i duchi di Sussex.

Ma la verità è che Camilla non ha mai approvato il matrimonio tra William e Kate semplicemente perché Kate viene da una famiglia che, per quanto ricca, non è nobile. Qualcuno, addirittura, sostiene che la donna, mesi fa, abbia suggerito a William di andare avanti e rifarsi una vita senza Kate ora che lei è malata.