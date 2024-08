Kate disgustata per l’eredità, saltano gli equilibri nella Famiglia Reale: “C’entra Harry”

Come se già non fosse sufficiente l’aria decisamente tesa che tira tra Londra e Montecito, rispettivamente sede della famiglia reale e casa dei Duchi di Sussex.

La prima, indignata per l’abbandono da parte del figlio minore di Re Carlo nel 2020, si dice per volere di Meghan Markle, poco avvezza e decisamente insofferente alla vita di palazzo. I secondi, desiderosi di avere un trattamento paritetico rispetto a William e Kate, futuri sovrani d’Inghilterra, e considerati tra i responsabili del disagio provato da Meghan negli anni passati a Buckingham Palace, sia in occasione di svariati eventi pubblici, sia dietro le mura di palazzo, dove a quanto dice l’ex attrice e ora imprenditrice sarebbero stati perpetrati ai suoi danni soprusi di ogni genere, a favore della preferita Kate Middleton.

Trapelano ora nuovi retroscena che starebbero facendo tremare le gambe alla famiglia reale, in particolare a Kate e William, indignati per i favori a cui Harry è andato e sta andando ancora incontro nonostante la sua decisione di andarsene da Londra e di vivere la sua vita da normale borghese, pur mantenendo il titolo nobiliare di Duca di Sussex.

L’eredità della Regina Madre fa discutere tutti i reali

Si parla sempre di soldi, alla fine della fiera. E anche stavolta tra la famiglia reale britannica e i Duchi di Sussex si continua a parlare di quello. Stavolta a far discutere sarebbe una disparità di trattamento tra i due fratelli da parte della Regina Madre, Elisabetta I, morta 22 anni fa, la quale ben prima di morire aveva sistemato entrambi i suoi nipoti lasciando un’eredità che avrebbe dovuto assicurargli di vivere serenamente.

Un’eredità che sembra aver favorito il figlio minore di Re Carlo, Harry, al quale spetterebbero ben 40 milioni di sterline al compimento dei 40 anni. Un compleanno importante che sta per arrivare: il giovane Windsor infatti compirà gli anni il prossimo 15 settembre e si porterà a casa una bella fetta di soldi reali lasciatigli dalla bisnonna. Molti di più di quelli lasciati a William, che tuttavia erediterà il trono di Inghilterra e per questo ha ricevuto meno soldi.

Ma cifre a parte, sembra che l’eredità imminente stia facendo storcere il naso a William e Kate i quali sarebbero disgustati all’idea che Harry torni a portare a casa milioni e milioni di sterline senza alzare un dito, soprattutto dopo aver sparato a zero sulla famiglia di origine e godendo di una popolarità secondo loro non meritata.