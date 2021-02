Kasia Smutniak passione blazer: ispirazione per la primavera

Il blazer è stato tra i capispalla di tendenza in questi ultimi anni e lo sarà sicuramente per tutto il 2021. Da indossare in inverno, abbinato a maglioni pesanti e pantaloni palazzo, e in primavera, con abiti floreali o jeans flare, questo capo ci farà compagnia per tanto tempo perché è versatile e iper trendy.

Tra le vip appassionate di blazer troviamo Kasia Smutniak. L’attrice e modella polacca naturalizzata italiana, infatti, si è mostrata su Instagram con diversi outfit dove il blazer la fa da padrone.

Kasia Smutniak, queen dei blazer

Come detto l’attrice si è mostrata ai suoi oltre 385mila follower su Instagram indossando blazer di varie forme e colori, optando sia per capi oversize che per modelli più strutturati e che risaltano la sua bellissima figura.

Blazer over a quadretti con patch sul gomito

Kasia Smutniak ha postato questo scatto, decisamente simpatico, in cui indossa un blazer a quadretti sui toni del marrone, con patch sul gomito, abbinandolo ad un altro dei capi di tendenza per la primavera 2021: i jeans a gamba larga.

Se volete copiare il look dell’attrice, potreste optare per questo blazer di Mango disponibile su Zalando. Questo modello, senza bottoni e con maniche a tre quarti, ricorda molto quello di Katia Smutniak ed è perfetto da indossare in primavera con qualsiasi tipologia di jeans, dai flare agli skinny.

Foto Zalando | Mango CHARLOTT – Blazer

Blazer nero, Kasia Smutniak punta sul classico

Il blazer nero è uno dei quei capi che non possono assolutamente mancare nell’armadio. Che sia over, rubato dall’armadio di vostro padre, o strutturato, questo capospalla è perfetto da indossare in tutte le occasioni, dalla laurea alla passeggiata in centro, fino agli eventi più formali.

In questo caso, Kasia Smutniak, per partecipare a Lui è peggio di me, programma con Marco Giallini e Giorgio Panariello, ha scelto di sfoggiare un look piuttosto semplice, abbinando al blazer nero una camicia a righe bianca e azzurra.

Se volete provare a ricreare l’outfit della modella, vi consigliamo questo blazer di H&M con colletto revers, taschino finto in alto e realizzato in poliestere riciclato. Questo modello, tra l’altro, è disponibile anche in blu e grigio chiaro e scuro.

Foto H&M | Blazer classico

Blazer strutturato

In questo scatto in bianco e nero, Kasia Smutniak indossa un “completo super attillato senza alcuna possibilità di muoversi” come ha scritto la stessa attrice su Instagram.

La foto, tra l’altro, è corredata da una lunga e profonda riflessione sull’attrice, assolutamente da leggere.

Tornando al look, la modella indossa un completo composto da blazer attillato, gonna a matita lunga e guanti neri. Semplice e super d’effetto.

Nel caso in cui foste innamorati di questa tipologia di capo, noi vi consigliamo di dare un’occhiata al modello proposto da Benetton in misto cotone elasticizzato, comodo e formale “al punto giusto”. Questo modello può essere indossato praticamente con tutto, con gonne aderenti, pantaloni skinny e jeans di diversi lavaggi, dai più scuri a i più chiari.