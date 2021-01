“Accettare il risultato delle legittime elezioni democratiche è patriottico. Rifiutarsi di farlo e incitare alla violenza è anti-americano”. Questo è testo del tweet pubblicato da Karli Kloss a seguito delle irruzioni in Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump.

Accepting the results of a legitimate democratic election is patriotic. Refusing to do so and inciting violence is anti-American. — Karlie Kloss (@karliekloss) January 7, 2021

La supermodella americana, sposata con Joshua Kushner, fratello del marito di Ivanka Trump, Jared Kusher, non ha mai nascosto le sue convinzioni politiche. Karlie Kloss infatti, durante il periodo precedente alle elezioni, ha rivelato pubblicamente il suo sostegno al presidente eletto Joe Biden e alla sua vice presidente Kamala Harris.

Il suo tweet ha subito generato interesse negli utenti del social network. Alcuni le hanno anche chiesto se avesse discusso delle sue idee con sua cognata Ivanka e con Jared Jushner.

Karlie Kloss e la relazione con Jared Kushner

La relazione tra Karlie Kloss e Jared Kushner è iniziata l’anno scorso. La modella ha da subito spiegato che le sue convinzioni politiche sono in contrasto con quelle dei suoi suoceri. “Ho davvero seguito il mio cuore nello scegliere di stare con la persona che amo, nonostante le complicazioni che ne sono derivate. Per me vale la pena lottare per questa relazione” ha detto Karli.

Karlie Kloss ha sempre cercato di mantenere le distanze dalla politica e ha sempre cercato di parlare apertamente delle sue idee progressiste.

In risposta a chi le chiedeva se avesse cercato di dire qualcosa a Ivanka e suo cognato, che hanno sempre sostenuto le false affermazioni di Trump, la top model ha risposto di “averci provato”.

Le reazioni degli utenti al tweet della top model

Le affermazioni di Karlie Kloss non hanno comunque convinto gli utenti, che continuano a sostenere che lei e suo marito sembrino aver mantenuto forti legami, sociali e finanziari, con Ivanka Trump e Jared Kushner.

Nonostante le critiche, alcuni fan “fedeli” a Karli Kloss hanno espresso tramite Twitter la loro simpatia per la top model, definendola una persona “decente” e che sostiene buone cause. Hanno poi sottolineato che non può essere giudicata solo per i suoi suoceri che si trova in una situazione che hanno già affrontato altri, trovandosi a dover fare i conti con una famiglia con idee politiche diverse.