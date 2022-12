Perché Kanye West è stato espulso da Twitter (dopo aver fatto infuriare mezzo mondo)

È bufera Kanye West, dopo le ultime parole spese dalla star sui social che gli sono costate l’espulsione firmata da Elon Musk. Stavolta l’avrebbe fatta davvero grossa (come se non bastassero i precedenti e quella maglietta della discordia…) e rischierebbe seriamente di essere messo al bando da ogni piattaforma possibile. Scopriamo cosa è successo…

Perché Kanye West è stato espulso da Twitter

Kanye West e la maglietta choc

Elon Musk avrebbe deciso per l’immediata sospensione dell’account Twitter di Kanye West e questo non sarebbe che il primo atto di una vera e propria guerra.

Il rapper sarebbe stato punito per aver speso parole in favore dell’incitamento all’odio razziale e avrebbe tirato in ballo anche Hitler, scomodando atroci ricordi e scatenando la bufera intorno al suo ennesimo scivolone.

Secondo quanto riportato in queste ore dalle agenzie di stampa, West si sarebbe reso responsabile di condotte antisemite sui social.

In particolare, la decisione di Musk sarebbe sopraggiunta dopo quanto pubblicato su Twitter dal rapper: un’immagine raffigurante una svastica intrecciata con una stella di David e, si dice, delle affermazioni di elogio nei confronti di Adolf Hitler.

E sempre via Twitter, prima della sospensione, West ha condiviso una foto di Musk a torso nudo spruzzato da un getto d’acqua, con una didascalia al vetriolo: “Ricordiamo sempre questo come il mio ultimo tweet“.

“Il suo account è sospeso per incitamento alla violenza, non per una mia foto poco lusinghiera“, ha precisato Elon Musk in risposta al tweet di Kanye West sul suo conto. Insomma, un vero e proprio caos in cui sembra che a perdere, ancora una volta, sia proprio l’artista.

Le parole antisemite di Kanye West gli sarebbero valse già una profondissima crisi negli affari, con una estesa emorragia di collaboratori che avrebbero subito scelto di prendere le distanze da lui e dalle sue scenate social.

Le sue frasi si starebbero già ritorcendo sul suo portafogli in modo consistente e oggi Kanye West appare sempre più isolato dal resto del jet set, complice anche la recente t-shirt di scherno al movimento “Black Lives Matter”. Questioni sempre più roventi lo vedono protagonista, e secondo alcuni sarebbe soltanto l’anticamera di un abisso in cui cadrà dimenticato per sempre…