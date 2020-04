Il fascino dei social ha conquistato anche Johnny Depp: la star hollywoodiana ha deciso di aprire il proprio account in un’occasione decisamente particolare. È infatti servita una pandemia globale per spingerlo a raggiungere i suoi fan con uno dei metodi più semplici e veloci. Da qualche ora Johnny Depp è su Instagram, e come primo post ha optato per un bellissimo messaggio.

Johnny Depp su Instagram

Ieri, il divo de I Pirati dei Caraibi ha aperto il suo profilo Instagram e ha condiviso una foto con la quale annunciava una sorpresa per tutti i suoi fan. Poco dopo, ecco un lungo video che rivela la pubblicazione della cover di Isolation, brano di John Lennon del 1970 che sembra essere quanto mai attuale. Johnny Depp ha rimesso le mani su questa splendida canzone assieme al suo amico e chitarrista Jeff Beck, un bellissimo regalo per i suoi follower.

“Io e Jeff abbiamo registrato questa canzone un anno fa. Si chiama Isolation: le parole profetiche di Lennon sono poesia pura e ci sono sembrate perfettamente calzanti con quello che sta succedendo ora” – ha rivelato Depp.

Inutile dire che, nel giro di pochissimo tempo, l’attore ha fatto il pieno di seguaci. In meno di 24 ore, il profilo Instagram nuovo di zecca di Johnny Depp conta quasi 2 milioni di follower, numero in costante aumento. Da impenetrabile divo di Hollywood, “allergico” a qualsiasi forma di apertura sulla sua vita personale, ha finalmente deciso di farsi avanti nel mondo dei social.

Il messaggio dell’attore

Nel video, la star non si è limitata a dare l’annuncio del suo nuovo singolo, ma si è profuso in un lungo messaggio dedicato a tutti i suoi fan. “Ciao a tutti, questa è la mia prima esperienza nel mondo dei social media, non ho mai fatto nulla di tutto questo. Non ne ho mai avvertito particolare bisogno fino ad ora” – ha esordito. Ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane, con l’epidemia di Coronavirus e il lockdown di migliaia di città in tutto il mondo.

“Ora è il momento di aprire un dialogo, ora che la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato tragedie terribili ed enormi danni alle vite delle persone” – ha spiegato Johnny Depp. Ricordando l’impatto drammatico che la pandemia sta avendo sulla nostra società, l’attore ha lanciato un appello: “È il momento di aiutarsi, prendetevi cura gli uni degli altri. Quanto a me, grazie a tutti per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno, mi avete dato una grande forza in questi anni”.