Johnny Depp torna sul set! Ecco dove lo rivedremo al cinema...

Archiviato lo scandalo e la battaglia per diffamazione con la sua ex moglie Amber Heard, Johnny Depp torna sul set in un film che vedremo nel 2023. Qual è il titolo che lo riporta al cinema dopo la tormenta e il “licenziamento” da Animali Fantastici e Pirati dei Caraibi? Ecco cosa sappiamo…

Johnny Depp sul set dopo il processo contro Amber Heard: il nuovo film

Nuovo film per Johnny Depp, che si lascia così alle spalle il processo per diffamazione contro la star Amber Heard – ex consorte che ha perso la causa dopo averlo accusato di violenze – e, a quanto pare, anche l’ipotesi di un ritorno in Disney per far rivivere il sogno di Jack Sparrow nel cuore di milioni di fan.

Depp interpreterà Luigi XV nella pellicola in costume La Favorita, diretto dalla regista Maiwenn Le Besco. La trama racconta la storia dell’amante del re, Jeanne du Barry, ma quando uscirà l’attesa fatica cinematografica della star di Hollywood?

Secondo le indiscrezioni, il pubblico potrà gustare il nuovo film di Johnny Depp su Netflix nel 2023, ma c’è un piccolo “giallo” dietro le quinte: mistero, infatti, sul cachet dell’attore (che avrebbe nel frattempo rifiutato la corte milionaria della Disney per tornare a indossare i panni del protagonista nel cult Pirati dei Caraibi)…