Johnny Depp è di nuovo Jack Sparrow, il motivo è dolcissimo

Johnny Depp veste di nuovo i panni di Jack Sparrow: il motivo strappa il cuore

Johnny Depp è tornato online nei panni di Jack Sparrow, ma non per recitare sul set di Pirati dei Caraibi come invece molti si aspettavano. Dopo la tormenta delle accuse e dei processi con l’ex moglie Amber Heard, Disney lo aveva liquidato lasciando spazio, dopo la sua vittoria in tribunale nella causa per diffamazione a carico dell’attrice, a un potenziale “ritorno di fiamma”.

Una riconciliazione che la star del film avrebbe rifiutato per essersi sentito umiliato dalla condotta della produzione. Ora però le cose stanno diversamente e dietro il suo rientro nei panni del celebre personaggio della pellicola c’è un motivo davvero speciale, di quelli che strappano il cuore.

Depp ha deciso di rivolgere un dolcissimo messaggio a un piccolo fan in difficoltà, dedicandogli una sorpresa con una videochiamata poi diffusa sui social.

Il piccolo Kori ha 11 anni ed è malato terminale, colpito da una grave malattia per cui ora sarebbe sottoposto a cure palliative. L’attore ha risposto subito all’appello rendendosi protagonista di un momento tenerissimo.

Il video dell’accaduto è stato condiviso sul canale YouTube “Kraken The Box“, con la collaborazione dell’organizzazione Make-A-Wish Foundation. Johnny Depp, vestito da Jack Sparrow, gli dà il suo saluto: “Allora Capitano Kori, mi dispiace terribilmente di essermi perso questo. Volevo dirlo, ho dimenticato di dirlo, non l’ho detto, lo dirò ora. Dicendolo, lo dirò. Ho sentito parlare di qualcosa di cui si parla nei tempi che corrono chiamato canale YouTube, che non capisco, ma perché no? Sarò felice di seguire il tuo canale YouTube e dirò a tutti i miei amici di seguirlo. Penso che sarà una meravigliosa esperienza di intrattenimento, una parentesi momentanea di unione in uno spazio, ma distanti, ma poi allo stesso tempo molto vicini. Curioso, duraturo e strano. Ti auguro buona fortuna. Sono il tuo fan numero 1, Capitano Kori”.