Johnny Depp e Amber Heard, non è ancora finita...

Per Johnny Depp e Amber Heard la storia sembra davvero infinita: ecco cosa sta succedendo dietro le quinte del divorzio più discusso di Hollywood che sicuramente ricorderemo tra quelli più costosi ed eclatanti di sempre (forse a un passo da un’altra incredibile guerra davanti alle telecamere)…

Cosa sta succedendo tra Johnny Depp e Amber Heard

Foto Instagram | @artie.dxpp – Johnny Depp

Amber Heard torna alla carica, e no, non è amore. Sembra proprio che la star abbia deciso di non fare un passo indietro dopo aver perso la causa in tribunale per diffamazione ai danni di Johnny Depp, ex marito che lei stessa accusò di violenze. Una storia talmente intricata da fare gola al migliore dei romanzieri, e che ora sarebbe arrivata a un nuovo capitolo al veleno.

Secondo le indiscrezioni che piovono da oltreoceano, l’attrice avrebbe imboccato la via del ricorso in appello contro il divo di Pirati dei Caraibi, determinata a trascinarlo ancora una volta davanti a un giudice per provare a spuntarla.

La battaglia potrebbe avere il crisma di un vero e proprio show ad alto tasso mediatico come fu per il processo precedente celebrato in Virginia, dopo che lo stesso Depp aveva perso nel Regno Unito assistito dall’avvocato con cui avrebbe persino avuto una liaison. Insomma, il materiale per un film di almeno due ore non mancherebbe…

Stando ai rumors, Amber Heard starebbe tentando il colpo di scena riportando tutto in tribunale per rivalutare le accuse di diffamazione e ottenere una rivincita dopo essere stata condannata a sborsare quasi 11 milioni di dollari.

E a favore di Amber Heard per riaprire il caso, secondo la sua difesa, ci sarebbe un cavillo non da poco: l’avvocato della star sostiene che il dibattimento si sia svolto nello Stato sbagliato anziché in California, dove entrambi gli attori risiedono.

Oltre a questo, il team legale di Amber Heard muoverebbe un’altra contestazione: il giudice avrebbe escluso alcune delle prove sui presunti abusi che avrebbero potuto imprimere un altro corso alla battaglia in aula. Insomma, ora Heard punta a ribaltare il verdetto, e il finale appare ancora tutto da scrivere…