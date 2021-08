Jennifer Lopez ci mostra la tendenza dell'autunno: il neon

Sono ormai finite le vacanze anche per Jennifer Lopez e dopo un’estate d’amore col ritrovato Ben Affleck, è già di nuovo al lavoro per la sua linea di cosmetici JLo Beauty. Presto infatti sarà disponibile da Sephora e lo ha annunciato con un selfie in cui rivela anche il suo colore preferito, ovviamente di super tendenza: tutto ciò che è neon.

Che il color lime fosse di super tendenza lo sapevamo già, ma ora la cantante porta tutto a un altro livello: da sempre ama questa sfumatura, ma mai come quest’estate l’ha sfoggiata tra costumi e vestiti. D’altronde, il verde-giallo acido e fluo su di lei sta alla perfezione vista la sua carnagione dorata, che viene esaltata al massimo: il neon la illumina, letteralmente.

Lei e il suo team lo sanno benissimo e lo scelgono spesso per shooting e campagne. Questa volta la scelta è ricaduta su un abito firmato David Koma: a costine e aderentissimo con un piccolo colletto in stile anni ’70, ha una fila di bottoni sul davanti, che lasciano però una parte di pancia scoperta con un’ampia goccia molto sexy.

Il cut-out è un altro dei trend moda del periodo, che con questo abito viene rivisto in chiave più elegante, perfetto per sottolineare il fisico pazzesco di Jennifer Lopez, che nel neon trova poi la sua totale dimensione.

Il vestito neon di Zara per sentirsi (quasi) come Jennifer Lopez

Se il neon accecante di Jennifer Lopez ha fatto breccia nel vostro cuore, sappiate che con l’ultima abbronzatura è semplicemente perfetto: il colore giusto per affrontare al meglio il passaggio all’autunno.

Ecco perché avere un capo nell’armadio di questa nuance è obbligatorio e se l’abito Koma è fuori dal nostro budget, ci viene incontro il “solito” Zara.

Foto Zara

Lo chemisier satinato lascia mille possibilità di abbinamento e scollatura, il suo colore e il suo tessuto lucido vi faranno sentire una diva come Jlo