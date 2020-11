Jennifer Lopez lancia "JLo Beauty", la sua prima linea di bellezza

Jennifer Lopez non è solo una delle pop star più amate al mondo, ma è anche una vera e propria icona di stile e bellezza.

Ieri sera, domenica 15 novembre, in occasione della 46esima edizione dei People Choice Awards 2020, i premi più popolari per musica, cinema e tv, Jennifer Lopez ha sfoggiato un look rosso fuoco in puro stile “Barbie Magia delle Feste”.

Il discorso di Jennifer Lopez ai People Choice Awards 2020

JLo è stata tra i protagonisti della serata, portandosi a casa l’ambito “Icon Award”, il premio di icona dell’anno. La cantante ha accettato il premio, tra le lacrime, e ha tenuto un discorso piuttosto commovente rivolto a tutte le donne del mondo. “La vera misura è ispirare le ragazze di tutte le età, di tutti i colori, di tutto il mondo, a sapere che possono fare quello che vogliono, e ad essere orgoglioso di ciò che sono”.

Jennifer Lopez porta così a casa uno tra i premi più ambiti tra gli artisti di tutto il mondo. Ma non è finita qui. Perché la cantante lancerà presto sul mercato la sua prima linea beauty.

La linea di bellezza di JLo arriverà sul mercato il primo gennaio 2021

JLo Beauty, questo il nome del brand, sarà disponibile a partire dallo scoccare nell’anno nuovo. La linea della pop star, infatti, uscirà il primo gennaio 2021.

“Questo non è solo un progetto nato per passione, è un sogno che dura da 30 anni. Non vedo l’ora di condividere con voi i miei segreti per la cura della pelle” ha scritto Jennifer Lopez in un post su Instagram.

Come si legge anche nel post, per le più impazienti, sarà possibile preordinare i prodotti di JLo Beauty a partire dal prossimo 8 dicembre.

Dal video di lancio e dai post non è ancora chiaro quali saranno i prodotti in vendita. Quello che si intuisce però è che la linea beauty si concentrerà sulla cura della pelle.

Inoltre, vista la passione di Jennifer Lopez per il trucco, è molto probabile che all’interno del brand ci sarà spazio anche per il make-up. La cantante, infatti, in uno dei post pubblicati su IG ha scritto: “Sunset glow… #JLoBeauty coming soon”.

Dalla foto, che la ritrae in un camerino, si può intuire che, se ci dovesse essere, la linea di make-up accontenterà di certo le amanti dei toni caldi, dalla terracotta ai colori del tramonto, in perfetto stile JLo.

La collaborazione di Jennifer Lopez con Inglot e il suo primo profumo nel 2002

La pop star non è nuova nel mondo del beauty. Nel 2018 JLo ha collaborato, per una capsule collection limited edition, con il brand Inglot Cosmetics, realizzando la sua prima linea mondiale.

Ma non è finita qui. JLo infatti è stata anche tra le star pioniere nella creazione di profumi. Era infatti il 2002 quando arrivò sugli scaffali delle profumerie di tutto il mondo il suo primo profumo: Glow by JLo.

Questa volta Jennifer Lopez punta in alto e i suoi fan sono andati letteralmente in delirio. Infatti sui social la notizia della nascita di JLo Beauty ha generato più di un milione di commenti.