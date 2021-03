Che Jennifer Lopez fosse una bomba sexy non è una novità, siamo abituate a vederla sempre perfetta e bellissima in tutte le occasioni e in tutte le mise. Jlo ci ha fornito un’ulteriore prova della sua perfezione più o meno due settimane fa, quando ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in uno sgambatissimo body/ costume da bagno bianco.

JLo e il body che è una sfida per le giovanissime

Jennifer Lopez si mostra senza filtri e toglie decisamente il fiato. La popstar infatti ha letteralmente stregato i tutti i suoi fan grazie al costume bianco intero e super sgambato, che mette in mostra il suo fisico perfetto.

Leggi anche Il verde è il colore più cool per la primavera 2021

Insomma, JLo non teme la concorrenza delle più giovani, e questo scatto ne è la prova madre. Dall’alto dei sui 51 anni di età la cantante si mostra praticamente perfetta: corpo tonico, spalle ben definite e un fisico che non teme niente e nessuno. JLo infatti non ha mai nascosto di tenere molto al suo fisico e di allenarsi tanto per rimanere in forma, alternando esercizi cardio a pesistica.

Jlo e la recente rottura con Alex Rodriguez

Solo pochi giorni fa è arrivata la notizia della rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Dopo quattro anni insieme i due hanno deciso di interrompere la relazione proprio a un passo dalle nozze. L’ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale della popstar che ha già alle spalle diversi matrimoni finiti e amori che l’hanno fatta soffrire.

Jlo rilancia il costume intero bianco

Grazie allo scatto postato sul suo profilo JLo ha rilanciato la moda dei costumi interi bianchi, giusto in tempo per la bella stagione che è proprio dietro l’angolo.

Se anche voi siete alla ricerca del modello perfetto ecco alcuni spunti che potrebbero agevolare le vostre sessioni di shopping.

Su Asos ad esempio potete trovare questo costume di Luxe Palm che somiglia davvero tantissimo a quello indossato da JLo su Instagram.

Foto Asos

Se invece siete alla ricerca di un modello meno sgambato e più sofisticato e dal look retrò, potreste invece optare per questo modello di ASOS DESIGN, in velluto a coste color avorio con scollo quadrato.