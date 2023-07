Jennifer Aniston e la regola del 15 per mantenersi in forma: si suda molto

Il segreto di Jennifer Aniston per mantenersi in forma è la regola del 15: di cosa si tratta? L’attrice la adora e la fa sudare parecchio.

La nota attrice non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Ormai non si fa altro che parlare di lei non solo per la sua strepitosa carriera ma anche per la bellezza che da sempre la contraddistingue. Nonostante il passare del tempo, infatti, la Aniston appare sempre più affascinante e in forma, come se il suo fisico fosse immune agli anni che scorrono. Ma come fa a mantenersi così?

Con un talento come il suo è difficile non farsi notare e Jennifer Aniston lo sa molto bene. Diventata famosissima per aver interpretato il ruolo di Rachel nella serie tv Friends, negli anni l’attrice americana si è affermata come una vera e propria star. A Hollywood e dintorni tutti la conoscono non solo per la sua eccezionale bravura ma anche per il fascino, che ha fatto innamorare milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

All’età di 54 anni, la Aniston appare ancora splendida e sono in moltissimi a chiedersi quali siano i suoi segreti di bellezza. L’attrice, infatti, sembra essere immune al tempo che passa, mantenendosi sempre in forma smagliante. L’ex moglie di Brad Pitt ha finalmente svelato il suo allenamento del 15, che le permette di sudare e di mantenersi tonica. Ecco di che cosa si tratta.

Jennifer Aniston, il segreto per il suo fisico è nel numero 15

Come riportato da leggo.it, Jennifer Aniston ha rivelato l’allenamento che le permette di sfoggiare un corpo da modella. Si tratta di un metodo che si chiama 15-15-15. Per la precisione, consiste in 15 minuti di ellittica, 15 minuti di cyclette e 15 di tappeto. In questo modo l’attrice riesce ad allenare sia la parte superiore che quella inferiore del corpo, bruciando calorie e sudando parecchio.

Come riporta la nota testata digitale, qualche tempo fa la Aniston ha subito un infortunio, che le ha impedito di allenarsi con regolarità. L’attrice, infatti, poteva fare solo yoga e pilates. Tornata in splendida forma, la star di Hollywood ha deciso di condividere la sua attività fisica, che è già diventata virale ed è tra le più copiate in assoluto.

Nata a Los Angeles nel 1969, la Aniston figura tra le maggiori attrici a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha preso parte a film dallo straordinario successo, tra cui è impossibile non ricordare The Good Girl, Una settimana da Dio, La verità è che non gli piaci abbastanza, ma anche Io & Marley, Come ti spaccio la famiglia, Murder Mistery e tanti altri ancora.