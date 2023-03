Jenna Ortega sul set di Mercoledì ha fatto di testa sua: svelato il segreto

Che Jenna Ortega fosse perfetta per il ruolo da protagonista nella serie rivelazione dell’anno che porta anche la firma di Tim Burton, Mercoledì, è un dato evidente. Ma che avesse fatto di testa sua sul set, infischiandosene degli sceneggiatori e senza alcun preavviso, beh, non è roba da tutti e non lo sapeva nessuno. A rivelare il suo “segreto” è stata proprio lei, spiegando il motivo che l’ha spinta a cambiare alcune battute in corsa davanti alla macchina da presa…

Il segreto di Jenna Ortega sulla serie Mercoledì: perché ha cambiato le battute

Foto Instagram | @jennaortega

Il dettaglio svelato dall’attrice che interpreta Mercoledì Addams nella celebre serie Netflix ci fa impazzire e ci fa amare ancora di più il suo talento! E chi si aspettava una cosa così? Stando alle sue rivelazioni, durante un’ospitata nel podcast Armchair Expert condotto dall’attore Dax Shepard, Jenna Ortega ha cambiato alcune battute del copione sul set.

“Ci sono stati momenti sul set in cui sono diventata persino quasi poco professionale dal momento che ho iniziato a cambiare le battute. Il supervisore della sceneggiatura pensava stessi combinando qualcosa e in seguito dovetti sedermi con gli sceneggiatori, e loro dissero: ‘Aspetta, cos’è successo alla scena?’. Sono dovuta andare a spiegare perché non potevo fare certe cose”.

L’attrice ha fatto letteralmente di testa sua, sconvolgendo alcune sezioni della sceneggiatura perché, secondo la sua lettura del personaggio, non avrebbero avuto il giusto effetto e, soprattutto, non sarebbero state affatto coerenti con il carattere di Mercoledì.

Durante le riprese, quindi, la nostra adorabile Jenna avrebbe scelto di gettare alle ortiche una parte del lavoro degli sceneggiatori e questo non fa altro che aumentare esponenzialmente la curiosità del pubblico intorno alla sua ascesa.

Lo sguardo di milioni di spettatori è ora puntato sul debutto del prossimo titolo che la vedrà nel cast, Scream VI (in Italia dal 9 marzo), ma c’è già chi si chiede quali altri piccoli segreti si nascondano nella storia della star.

Chissà cosa combinerà la prossima volta (dopo averci lasciato senza parole con il look sul red carpet dei Golden Globes), magari passerà direttamente dietro la macchina da presa per prendere il controllo della regia (forse proprio nella stagione 2 di Mercoledì)..