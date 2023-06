Jeans troppo stretti che fanno fatica a chiudersi: con questo trucco calzeranno a pennello senza bisogno di ago e filo

A chi non è mai capito che i jeans facessero fatica a chiudersi? Grazie a questo trucco furbissimo calzeranno a pennello senza dover ricorrere ad ago e filo.

Amiamo i jeans perché sono comodi e versatili. Si adattano tanto alle occasioni informali, come una passeggiata con gli amici o una giornata di shopping, quanto ad eventi di un certo rilievo. Basta saperli abbinare nel modo giusto, con scarpe e accessori ad hoc e il gioco è fatto. Anche a te fanno fatica a chiudersi? Può succedere, magari in un giorno in cui ci sentiamo particolarmente gonfie o in seguito ad un lavaggio “sbagliato”. Ma grazie a questo trucco calzeranno a pennello senza dover ricorrere per forza ad ago e filo!

Ci sentiamo frustrati quando accade proprio con il nostro paio di jeans preferiti. Il fatto che sembrino essersi “stretti” può dipendere da una serie di fattori, non per forza da un nostro aumento di peso. Un piccolo trucchetto può darci una mano a farli tornare perfetti: scopriamo subito di che cosa si tratta.

Come rimediare ai jeans che fanno fatica a chiudersi

Prima di buttarli via e metterci a dieta, cerchiamo di rilassarci un momento e non essere precipitosi. Come abbiamo detto, sono molte le cause che possono influire su tale indumento e sul suo tessuto. Pensiamo, ad esempio, ad un lavaggio errato o un pasticcio con l’asciugatrice. Non serve, però, correre subito dalla sarta e chiedere di allargarli: prima, proviamo a risolvere sfruttando un metodo che sta spopolando su TikTok.

Di cosa abbiamo bisogno? Potrà sembrare pazzesco, ma ci serve solo della semplice acqua. Meglio se riversata all’interno di un vaporizzatore, un classico spruzzino. Il procedimento è veramente facilissimo, come avrete modo di capire. Iniziamo con l’indossare i jeans e, anche se a fatica, allacciamoli. Adesso andiamo a inumidire il tessuto, vaporizzando il liquido su tutta la zona del bottone e della cerniera.

I jeans dovranno risultare abbastanza “bagnati”. Per fortuna siamo in estate e non rischieremo di prenderci un raffreddore. E adesso? Tanto movimento! Camminate, piegatevi, sedete, fate tutto ciò che potete per esercitare pressione sul capo. In questo modo la stoffa inizierà a “cedere” e si allargherà adattandosi al nostro corpo. Una volta asciutti, ci accorgeremo che calzano a pennello e non li sentiremo più troppo stretti. Altro che ago e filo.