High waist o a vita bassa. Ma anche wide leg, aderenti e push up. I jeans sono i migliori amici delle donne e ne esistono di così tante tipologie da far venire voglia di spendere tutti i nostri risparmi per averli tutti.

L’obiettivo per quest’anno è scegliere dei jeans neri che siano senza tempo, di buona qualità e che valorizzino la figura. Ovviamente, questa tipologia di pantalone, soprattutto se nero, rischia di sbiadirsi e rovinarsi se la qualità non è buona.

Per questo, abbiamo selezionato per voi una serie di modelli neri di buona qualità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, ma con un prezzo accessibile.

Jeans neri: ad ognuno il suo modello perfetto

Ognuno di noi dovrebbe scegliere il proprio modello del cuore in base al proprio fisico. La realtà, però, è che chiunque dovrebbe scegliere come vestirsi a seconda di cosa lo fa stare davvero bene. Se ti senti a tuo agio, vuol dire che quel jeans nero favoloso fa al caso tuo. Ecco i nostri modelli preferiti adatti a tutte e con prezzi abbordabili.

Slim a vita alta di Uniqlo

Uniqlo è una certezza quando si parla di vestiario di buona qualità a prezzi accessibili. Infatti, questi jeans neri sono realizzati in denim premium Kaihara da 12 once, per una linea leggermente rilassata e vestibilità ottimale. Il modello, a vita alta, ha la gamba dritta, che aiuta a valorizzare la figura.

Foto Uniqlo | Jeans Slim Vita Alta Taglio Dritto Donna

Ribcage Levi’s

Un altro must quando si parla di jeans è sicuramente Levi’s. Sfidiamo chiunque a non aver desiderato, almeno una volta nella vita, di avere nel proprio guardaroba un jeans di questa marca. Quindi, noi vi proponiamo il modello Ribcage a vita alta e con gamba leggermente ampia. Un modello perfetto da indossare in primavera con una camicetta con maniche a sbuffo o colletto ampio e un blazer colorato, magari con stampa floreale.

Jeans nero di Arket

Questi jeans di Arket sono realizzati in cotone organico e riciclato. Inoltre, sono a vita alta, con vestibilità stretta sui fianchi e gambe dritte che arrivano più o meno alla caviglia. Uno dei nostri modelli preferiti, con un prezzo accessibile e soprattutto ecosostenibili.

Foto Arket | STRAIGHT CROPPED STRETCH

Ecosostenibili e cool? Sono i jeans di Na-kd

I jeans neri di Na-kd, a vita alta, sono il classico modello cinque tasche, con la particolarità delle etichetta Jacron, un materiale alternativa vegana e sostenibile alla pelle. Inoltre, il capo è realizzato con il 100% di cotone biologico. Insomma, un modello stupendo, anche qui con un prezzo decisamente contenuto e che fa bene all’ambiente.

Foto Na-Kd | Jeans neri biologici

Jeans neri in 100% cotone di & Other Stories

Continuiamo a parlare di ecosostenibilità con i jeans neri di & Other Stories. Questo modello, con vita alta e silhouette affusolata, con gamba che arriva alla caviglia, è realizzato in 100% cotone organico. Quindi, come dicevamo all’inizio, questo jeans è perfetto perché di buona qualità, sostenibile e, soprattutto, senza tempo.

Foto & Other Stories | Tapered High Waist Jeans

Modello a zampa di Benetton

Classico modello cinque tasche che segue la tendenza del momento: la zampa, tornata di gran moda in questi ultimi anni. La vita di questi jeans neri firmati Benetton è regolare e il cotone è elasticizzato, per una vestibilità super comoda.

Foto Benetton | Jeans stretch a zampa

Wide leg by Mango

Questo modello presenta l’etichetta Committed. Vuol dire, quindi, che è realizzato con fibre e/o processi di produzione sostenibile. Questi modello, quindi, rispecchiano l’ambiente, oltre ad essere super trendy e perfetti in qualunque stagione.