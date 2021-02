Mercoledì, la top model Irina Shayk ha pubblicato un video su Instagram girato nel backstage di set di un servizio fotografico per la copertina di Vogue Russia. E non è difficile non notare un dettaglio: la parrucca di un brillante verde lime. E ci sta bene in verde.

Irina Shayk ama il verde

“Ideato dal mio caro @patrickmackieinsta che sa sempre quali sono i colori preferiti“, ha scritto Irina Shayk. La modella (diventata famosa in tutto il mondo dopo aver posato come il primo modella russa sulla copertina di Sports Illustrated Swimsuit Issue nel 2011) ha abbinato la parrucca al neon con un make-up occhi altrettanto brillante. Più verde di un prato irlandese. La versione digitale della copertina di Vogue Russia è uscita mercoledì e ha un tema piuttosto chiaro: Shayk in total look verde, su uno sfondo tutto verde.

La svolta di Irina dopo il lockdown

Già nei giorni scorsi la super modella russa ha raccontato a Vogue il suo cambio di stile dopo il lockdown. A quanto pare la ex compagnia di Bradley Cooper (con cui condivide una figlia), dopo aver passato troppo tempo in tutta chiusa in casa, ha deciso di voler sperimentare di più con il suo streetstyle.

“Nella mia vita normale, non mi sono mai vestita, perché per me era tutta una questione di comfort“, ha detto Shayk. “Prima andavamo a grandi eventi e feste con il trucco e ci vestivamo bene. Ora, penso che mi mancano quei momenti divertenti, quindi ho deciso che posso divertirmi con lo street style“.

Ha scelto il verde perché vuole sperimentare col colore

Irina Shayk ha aggiunto che ha anche giocato maggiormente con il colore, da cui l’ensemble verde lime. “Quando non sapevo cosa indossare, sceglievo sempre qualcosa di semplice e nero“, ha detto a Vogue. “Ora invece ho iniziato a pensare che fosse giunto il momento di inserire un tocco di colore in più nel mio guardaroba. Quando aggiungi un po’ di colore, l’umore si alza“.