Ipnoparto, cosa sapere sulla tecnica che aiuta a partorire in modo sereno e rilassato

L’idea del parto imminente spaventa molte donne in gravidanza, ma c’è una tecnica speciale per farlo in modo sereno.

Ogni futura mamma vive la gravidanza in modo diverso, ma molte ne parlano come di un periodo di sospensione. La pancia che cresce, i primi calci, la felicità all’idea del bimbo che sta per arrivare e il timore di non sapere come occuparsene dopo la nascita. Quando si passa il settimo mese arriva anche il pensiero del parto che si fa sempre più vicino.

Sebbene molte donne quando ormai la pancia è cresciuta del tutto quasi lo invochino per avere un po’ di sollievo, il momento della rottura delle acque provoca una certa ansia. Complici amiche, mamme e zie che ricordano il parto alcune come una passeggiata e altre come un vero e proprio martirio è inevitabile essere confuse. Ma per un parto tranquillo ciò che serve è rilassarsi.

Senza pensare subito al cesareo, un intervento che si esegue quando il bambino fatica a uscire o insorgono complicazioni, ci sono delle tecniche precise per calmarsi. L’ansia porta la neomamma a irrigidirsi prima di spingere, facendole provare più dolore del previsto. Per questo alcuni medici stanno ricorrendo a un nuovo sistema che aiuti le donne a vivere il parto con serenità.

Come funziona la tecnica dell’ipnoparto

Se l’anestesia allevia il dolore, per combattere l’agitazione si può ricorrere all’ipnosi della paziente. In Inghilterra è un sistema entrato in pratica da tempo al fine di aiutare le mamme a superare la paura del dolore che le attanaglia all’arrivo in sala parto. Più tremano all’idea delle contrazioni più il travaglio si complica, facendo soffrire sia la paziente che il nascituro.

La tecnica dell’ipnoparto, come viene chiamato, può richiedere la presenza di un medico ipnotista che aiuti la donna a rilassarsi. Si tratta sempre di un professionista iscritto all’Albo dei Medici formato sulla pratica dell’ipnosi clinica, una forma di terapia riconosciuta a livello internazionale. Si può dunque stare tranquilli sul fatto che sia un trattamento già testato da anni.

Anche qui in Italia c’è chi sostiene questo metodo, tra cui il responsabile del reparto di Ostetricia presso l‘Ospedale di Ciriè di Torino. Pare che oltre a facilitare il parto l’ipnosi riesca a migliorare anche i tempi di ripresa delle madri nei giorni successivi al parto. Perché vada a buon fine però serve che la paziente risulti già preparata un minimo al momento dell’arrivo in sala.

Secondo gli esperti è sufficiente che le donne in gravidanza affrontino una seduta con il medico ipnotista quando arrivano al settimo mese. La tecnica di rilassamento prevista dall’ipnoparto si impara rapidamente nel giro di una sola ora.