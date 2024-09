Iperemesi gravidica di cosa si tratta e come fare per curarla: i consigli dell’esperta

L’iperemesi gravidica è una condizione che può affliggere le donne in gravidanza, scopriamo da cosa dipende e come si può trattare

Avete mai sentito parlare di iperemesi gravidica? Si tratta di una condizione che può affliggere le donne in stato di gravidanza. Il suo nome tecnico non descrive altro che le nausee della gravidanza, le quali possono avere entità contenuta oppure arrivare a debilitare la mamma.

In presenza di iperemesi gravidica, infatti, la mamma non aumenta di peso come dovrebbe accadere durante la gravidanza (circa 1 kg al mese), ma anzi tende a disidratarsi e a perdere nutrienti a causa dei ripetuti episodi di vomito. In condizioni normali le nausee mattutine (che anche se vengono chiamate così possono presentarsi in ogni fase della giornata) si verificano per una o due volte al giorno.

Solitamente insorgono a partire dalla quinta settimana, per poi aumentare intorno alla nona e sparire tra la sedicesima e la diciottesima. In condizione di iperemesi gravidica, invece, gli episodi di vomito possono essere costanti e risultare debilitanti per la madre e per il feto. Provocando ad esempio carenza di ferro o altri sali minerali.

Iperemesi gravidica: da cosa è provocata e come si può trattare?

Questa condizione può variare da persona a persona e da gravidanza a gravidanza. Una donna che abbia sofferto di iperemesi durante la prima gestazione, ad esempio, potrebbe meglio adattarsi a una seconda. Viceversa potrebbe capitare di aver portato avanti una prima gravidanza tranquilla per poi riscontrare problemi con la seconda. L’iperemesi è solitamente dovuta ad alterazioni ormonali e in particolare all’aumento repentino degli estrogeni.

Ma perché è così preoccupante? Episodi di vomito ripetuti possono portare a disidratazione e debilitazione, nonché a perdita di peso, chetosi e alterazioni elettrolitiche. Questi fattori possono a loro volta portare a ipotensione o tachicardia persistente, rendendo problematico il normale svolgimento della vita.

Per controllare lo stato di salute della donna si ricorre alle analisi del sangue mensili e, in caso di necessità, si può agire con integratori, con l’alimentazione per via parenterale parziale o totale (flebo) o con l’ospedalizzazione. Esistono anche dei farmaci che possono aiutare a tenere a bada le nausee, in particolare gli anti-vomito.

In generale per trattare questa condizione si cerca di reinventare la nutrizione della mamma: in alcuni casi si evita l’assunzione per via orale di qualsiasi alimento o di acqua per alcuni giorni. Ciò al fine di scongiurare l’insorgenza di nausea e vomito. Poi si reintroducono gradualmente piccoli pasti e acqua.