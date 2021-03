Quando un attore famoso finisce nei trending topic di Twitter, i motivi possono essere due: ha vinto un Oscar oppure è inciampato in qualche gaffe esilarante. Quest’ultimo sembra essere il caso di Orlando Bloom che è finito nel mirino del web, dopo aver rilasciato un’intervista al Sunday Times, in cui racconta la sua routine mattutina. Ahimè, le abitudini dell’attore di Hollywood, nonché promesso sposo di Katy Perry, hanno suscitato l’ilarità generale dei follower e persino dei media americani. Che fosse serio o ironico, non è ancora chiaro, ma certo è che la routine di Orlando Bloom è davvero particolare!

La routine mattutina di Orlando Bloom: ironia o verità?

Qual è il vostro primo pensiero al mattino quando aprite gli occhi? Se state pensando alla vostra tazza di latte e biscotti, sappiate che Orlando Bloom inizia la sua giornata con una miscela di polverine verdi, un portentoso olio agli ottani per il cervello e una passeggiata in campagna con tanto di Nirvana nelle cuffie. Tutto questo non prima di aver controllato la sua app del sonno ed essersi assicurato di aver dormito bene.

Dopo aver mandato giù la super colazione alla L.A. style, come la definisce la star di Hollywood, allora può passare alla colazione vera e propria: porridge rigorosamente fatto in casa con latte di nocciole e cannella, crema alla vaniglia, noci, bacche di goji e naturalmente una polvere proteica vegana.

Ma non è finita qui! Dopo aver elencato le sue abitudini mattutine, degne di un guru del benessere, Orlando Bloom spiega che la sua alimentazione è al 90% vegana, anche se, una e una sola volta al mese, si concede una bistecca di carne rossa. “Poi quando guardo una mucca, penso che sia la cosa più bella del mondo”, continua l’attore, che inizia a farci venire il dubbio che l’intervista sia tutto uno scherzo.

La reazione del web

Ad ogni modo, ironico o serio che fosse, Orlando Bloom ha provocato una valanga di commenti e parodie. I video di chi legge con ironia la lista degli ingredienti della colazione di Orlando Bloom popolano da ieri la homepage di Twitter. Ma l’attore di Hollywood pare non preoccuparsene troppo, mentre passeggia sulle spiagge hawaiane in compagnia della fidanzata (forse sposa) Katy Perry e della sua bambina, e riposta sui social una delle parodie meglio riuscite!

