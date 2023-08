Insalatone super sazianti e diverse dal solito: gli ingredienti che hanno conquistato tutti | Video

Quando si pensa a un’insalata, spesso si immagina un piatto leggero e poco appagante ma se prepari un’insalatona super saziante cambi idea rapidamente.

Ecco come preparare piatti estivi freschi e diversi dal solito che ricordano i Poke. Le insalatone ricche di nutrienti che stanno conquistando sempre più persone, grazie agli ingredienti che riescono a trasformare un’insalata in un pasto completo e gustoso.

Insalatone ricche, gustose e sazianti: come prepararle

Per creare un’insalata super saziante e diversa dal solito, è importante selezionare attentamente gli ingredienti. Iniziamo con la base: invece delle solite tipologie, optiamo per una qualità diversa dal solito come lattughino, spinacini o insalata iceberg o mista. Tagliala sottile anche usando le forbici per dare miscelarsi meglio e dare una consistenza croccante al piatto. Possiamo aggiungere anche altre due verdure come i pomodori e le carote grattugiate, ma anche finocchi tagliati a tocchetti o sedano, che doneranno sapore e colore all’insalata.

Ma la vera novità che rende queste insalatone speciali è l’aggiunta di ingredienti insoliti. Proviamo ad inserire della frutta, come ad esempio dei mirtilli, mele tagliate a cubetti oppure ananas e kiwi. Questo conferirà un tocco di dolcezza e freschezza all’insalatona, rendendola ancora più invitante.

Per garantire un apporto proteico, possiamo aggiungere una fonte di proteine come i gamberetti o il pollo, tagliati a dadini e conditi con spezie a piacere. In questo modo, l’insalatona diventerà un pasto completo e nutriente.

Diamo un tocco di sapore in più con l’aggiunta di cipolline sott’aceto, cetriolini, acciughe o olive denocciolate. Questi ingredienti, dal gusto intenso, doneranno un carattere unico all’insalata, rendendola ancora più gustosa.

Per completare l’insalatona, non dimentichiamo di inserire una fonte di grassi salutari. La frutta secca come noci, mandorle o semi di girasole possono essere una scelta perfetta. Aggiungeranno croccantezza e un sapore ricco, oltre a fornire una buona quota di grassi insaturi.

Infine, per condire l’insalatona, i condimenti possono essere vari e personalizzati a seconda dei propri gusti. Possiamo optare per un semplice olio di oliva, oppure per una salsa greca o a base di yogurt, arricchite con spezie come curry, paprika o erbe aromatiche. Guarda il video TikTok pubblicato da @squateskincare.

Insomma, le insalatone super sazianti e diverse dal solito sono un piatto che sta conquistando tutti, proprio grazie alla loro capacità di trasformare un’insalata in un pasto completo e gustoso. Lasciatevi ispirare dagli ingredienti proposti e create la vostra insalatona super saziante, personalizzata secondo i vostri gusti e desideri.