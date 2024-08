Insalata di pasta, il modo più originale per servirla: stupirai gli ospiti

L’insalata di pasta è un piatto estivo fresco e gustoso, perfetto da preparare in questi ultimi giorni di caldo quando la voglia di stare ai fornelli è proprio bassa o si ha poco tempo per cucinare.

Si può preparare questo piatto anche quando si hanno ospiti a casa dato che nella bella stagione tutti preferiscono tenersi leggeri. In realtà l’insalata di pasta, sebbene sia “light” non è un piatto triste e noioso.

Si può preparare con tantissimi ingredienti diversi, senza mettere freni alla fantasia. E, servendola in questo modo divertente e particolare, si stupiranno ancora di più gli ospiti!

Come servire l’insalata di pasta per stupire gli ospiti

Per preparare l’insalata di pasta non c’è una ricetta precisa da seguire: gli ingredienti possono variare di volta in volta come più si preferisce, così come il formato di pasta.

Sicuramente la prima cosa da fare è mettere a cuocere il formato di pasta scelto (di solito è meglio optare per uno corto come farfalle, fusilli, rigatoni), in modo che poi, mentre si prepara il condimento, si possa raffreddare.

Infatti l’insalata di pasta va gustata preferibilmente fredda, proprio per non accaldarsi ulteriormente nei giorni già caldi dell’estate. Un buon condimento potrebbe essere avocado, pomodori, cetrioli, cipolla, ceci, feta greca o mozzarella (da far prima sgocciolare), sale, origano e abbondante olio.

Si può creare infatti una cremina frullando l’avocado con dell’aglio, prezzemolo, un po’ di formaggio spalmabile. Poi si potranno aggiungere tutti gli altri ingredienti che si preferiscono. Piuttosto che impiattare direttamente l’insalata di pasta, un’idea divertente e scenografica da proporre, soprattutto quando si hanno ospiti, è quella di posizionare tutti gli ingredienti dell’insalata di pasta, ben stratificati, in dei barattoli di vetro con tappo di sughero.

Sul fondo si può posizionare la crema di avocado, a salire si aggiungeranno tutti gli altri ingredienti scelti, ad esempio pomodori, cetrioli, olive, feta o mozzarella e solo per finire la pasta. Quando si andrà a vuotare il contenuto dei vasetti nel piatto, sarà tutto molto bello e colorato da vedere.

A quel punto, dopo una rapida mescolata del tutto, si potrà gustare il piatto che si sarà conservato anche in ottimo stato all’interno dei vasetti. Questo piatto oltre ad essere perfetto da servire agli ospiti in queste calde giornate di fine estate, è l’ideale anche da portare come schiscetta in pausa pranzo a lavoro o per un’uscita fuori porta o, infine, da portare al mare.