Inizia il caldo: 10 piante da mettere in balcone o giardino resistenti al sole

Vorresti abbellire il tuo balcone con fiori profumati? Ecco 10 piante adatte al periodo estivo e resistenti ai raggi solari.

Con l’avvento della primavera i nostri spazi esterni, come balconi, terrazze o giardini, rimasti per lungo tempo alla mercé del clima invernale, si riempiono di luce e colori. L’inizio della bella stagione, infatti, comporta la coltivazione di piantine come simbolo di rinascita, prendendosene cura e innaffiandole a giorni alterni, a seconda della varietà botanica.

Non tutti hanno il cosiddetto ‘pollice verde’, tanto che alcuni preferiscono orientarsi su specie finte o dei sempreverde che necessitano di poche attenzioni. Si fa largo, quindi, il momento del restyling per ravvivare l’ambiente outodoor anche attraverso elementi di design come le lanterne per conferire quell’atmosfera magica, soprattutto durante le sere d’estate, circondati da meravigliosi rampicanti floreali che rendono l’ensemble come se si fosse immersi in una fiaba.

Ormai si comincia a godere del sole durante la giornata, in relax sul terrazzo, tra un sorso di limonata e un buon libro, oppure dedicandosi ai propri hobby come giustappunto il giardinaggio. A questo riguardo, si vogliano fornire preziosi consigli, in merito alla scelta delle piante che possono arredare il balcone, al fine di rendere la propria attività ancora più piacevole.

Le 10 piante resistenti al sole, perfette per il nostro balcone durante il periodo estivo

Quando i raggi solari picchiano forte, soprattutto durante le ore più calde, sarebbe bene coprire i fiori con tendaggi e ombrelloni cercando di porre un filtro alla calura, onde evitare che si secchino prima del tempo. È molto importante irrigarli con acqua fresca, purché si faccia attenzione, dato che in quantità eccessiva rischia di marcirli e facendoli appassire.

È una gioia ma anche una fatica mantenerli perché richiedono attenzioni e il giardinaggio è un’attività che si estrinseca in un atto d’amore, proprio per questo motivo. Talmente ci si affeziona che subentra un dispiacere quando si abbandonano a un triste destino, imputabile a diverse ragioni, tra cui il calore, come accennato poco sopra. Perciò, al fine di evitare particolari situazioni, poco piacevoli soprattutto per i più appassionati, ecco l’elenco delle 10 piante più resistenti al sole:

Gerani. Resistenti al sole diretto, è importante in ogni caso dar loro l’acqua. Infatti, le radici devono essere ben nutrite e umide, adagiate nei vasi. Mai bagnare le foglie poiché rischiano di bruciarsi a contatto con i raggi solari. Piante grasse. Il loro habitat è proprio un ambiente arido e deserto per cui sopportano anche le più alte temperature, per quanto non tutte le varietà. In grado di assorbire l’acqua, non ne richiedono molta, evitando così che marciscano. Lavanda. Un’altra specie botanica che necessita di 6-8 ore di luce solare per crescere rigogliosa. Ha bisogno d’acqua ma non troppa, per non rischiare il ristagno idrico. Inoltre, si ricordi l’aggiunta al terreno di un mangime specifico per piante aromatiche durante il periodo di crescita, al fine di garantire nutrimento. Petunie. Solo alcune tipologie resistono bene al sole diretto, come le Milliflora o le Wave. Si rammenti l’acqua, con moderazione, evitando di bagnare le foglie. Begonie. Anch’esse possono crescere sotto l’influsso caloroso dei raggi solari purché abbiano un terreno drenato e umido, un’irrigazione regolare e un buon nutrimento da parte dei concimi specifici per piante da fiore. Ibisco. Si tratta di una pianta tropicale che necessita altrettanto di terreno umido e irrigazioni regolari ma non abbondanti. La potatura è importante, soprattutto in autunno o primavera, al fine di garantire la crescita di nuovi germogli. Oleandro. Un sempreverde e rampicante, richiede in particolare un terreno umido e una buona irrigazione. La potatura è ammessa purché non sia eccessiva. Salvia. Pianta aromatica, tollera i periodi di siccità per cui non necessità di molta acqua. Coltivata su un terreno costituito da sabbia e perlite, come per le piante grasse, si consiglia un fertilizzante a base di azoto per concimarla e la potatura per una crescita rigogliosa. Rose. Solo alcune varietà tollerano il sole diretto, ad esempio le Rampicanti o Rambler, e non necessitano di una quantità eccessiva d’acqua. Terreno umido e ben nutrito, anche in questo caso si consiglia la potatura per assicurare una sana crescita. Mirto. Un sempreverde, resistente al sole. Durante la stagione di crescita, è ammessa un’irrigazione irregolare. Tuttavia bisogna prestare attenzione a non bagnare le foglie, a causa del rischio infezioni fungine. È possibile la potatura nei periodi dell’autunno o primavera.

Come si evince, ogni specie botanica ha le proprie esigenze e caratteristiche per cui le si trattino con amorevole cura per quanto siano accomunate, al contempo, da alcuni fattori come il terreno o il concime per la nutrizione.