Inizia ad usare questo gel e le tue ciglia cresceranno più veloci della luce: impressionante!

Non è necessario recarsi dall’estetista per applicare delle extension: utilizza questo gel e le ciglia cresceranno spontaneamente.

La lunghezza delle ciglia rappresenta un vero e proprio trend. Negli ultimi anni le innovazioni in campo estetico hanno consentito di eliminare una serie di disagi e migliorare facilmente il proprio aspetto. Si è sviluppata ad esempio la tecnica della laminazione, la quale permette di definire maggiormente la forma delle sopracciglia e di incurvare la ciglia, favorendone l’allungamento. Si tratta tuttavia di tecniche che non sono proprio alla portata di tutti.

Per questo motivo, in concomitanza con la loro diffusione, le aziende hanno tentato di creare prodotti che potessero sopperire alla mancanza di un trattamento specifico eseguito da personale esperto. La clientela è stata così raggiunta dai mascara con fibre allunganti, ma anche dai famosi oli essenziali per sopracciglia. Esiste tuttavia un ingrediente che non è stato considerato, ma che vanta in realtà proprietà particolarmente efficaci.

Liberati delle extension: utilizza questo gel per le ciglia

Nell’ultimo decennio ha letteralmente dominato le formulazioni dei prodotti di cosmesi e benessere. Parliamo nientedimeno che dell’aloe vera, una pianta nutriente originaria dell’Africa nord-orientale, nota per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e ristrutturanti. Il gel in essa contenuto vanta oltre 75 composti attivi, tra cui vitamine, minerali e soprattutto enzimi utili alla salute dell’epidermide.

Viene dunque utilizzata direttamente sulla pelle, ma anche per la creazione di maschere idratanti e rigeneranti per i capelli. Perché dunque non applicarne un po’ sulle ciglia?

Per nutrire la struttura delle ciglia, evitare che si spezzino e dunque favorire la loro crescita, possiamo usufruire degli elementi contenuti all’interno del gel dell’aloe vera. Esistono due metodi di applicazione. Prima di tutto, è possibile prendere uno scovolino pulito, estrarre un po’ di gel direttamente dalla pianta e metterne in minima quantità sulle ciglia.

Una pratica, questa, che andrebbe eseguita tutti i giorni. Di fondamentale importanza in questo caso è la pulizia profonda della foglia soggetto dell’estrazione e l’igienizzazione dello scovolino.

In secondo luogo, gli esperti suggeriscono una potente miscela di aloe vera ed olio di ricino. È sufficiente unire un cucchiaino di gel ed un cucchiaino di olio specifico, da applicare la mattina e la sera. Riguardo i tempi di attesa, gli esperti consigliano di lasciar agire la formulazione dalle 6 alle 8 ore – applicarla prima di coricarsi dunque risulta essere la soluzione migliore.

Tuttavia, se preferite eseguire la pratica durante il giorno, potete lasciare in posa l’aloe e l’olio per circa 30 minuti, per poi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida/fredda.