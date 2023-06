Incubo capelli grassi: come rallentare l’insorgenza di sebo in eccesso e farli splendere più a lungo

La tipologia di capelli varia da persona a persona: i tuoi sono grassi e rappresentano un vero incubo? Ecco come rallentare l’insorgenza del sebo e farli splendere.

La salute dei capelli e il loro benessere è parte fondamentale della nostra beauty routine. Quale che sia la forma, il colore o la lunghezza della nostra chioma, conoscerne la tipologia e trattarla nel modo giusto è essenziale per mantenerla splendente e sana in ogni stagione. I capelli grassi possono rivelarsi un vero incubo, perché tendono a “sporcarsi” a distanza di pochissimo dallo shampoo e ci danno un aspetto trascurato.

Come rallentare il sebo e farli durare più a lungo? Oltre alla scelta dei prodotti giusti, ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo mettere in pratica per cercare, nel corso del tempo, di regolarizzarne la produzione. Ovviamente, a meno che questo non dipenda da altri fattori per cui sarebbe necessario consultare un esperto. Andiamo a scoprire qualche consiglio prezioso.

Capelli grassi, come averli splendenti a lungo: rallentare il sebo con piccoli accorgimenti

Iniziamo col dire che la produzione di sebo è una componente normale e importante del cuoio capelluto. Tuttavia, in chi ha una chioma “grassa” questo fenomeno può diventare critico da gestire poiché ci costringe a fare lo shampoo più spesso di quanto vorremmo. A volte, però, commettiamo degli errori che acuiscono il problema senza rendercene conto.

Lavare troppo spesso i capelli. Sembra assurdo, ma anche una chioma grassa ha dei “limiti” in fatto di shampoo. Un paio di volte alla settimana è sufficiente, di più rischiamo di irritare il cuoio capelluto e peggiorare la situazione. Proviamo, dunque, a legare i capelli quando iniziano a sporcarsi così da riuscire a “posticipare” almeno di un giorno o due il lavaggio successivo.

Non usare lo shampoo a secco. Molti lo considerano deleterio e inutile, ma in realtà può rivelarsi formidabile. Oltre a evitarci un lavaggio vero e proprio e dare così il tempo alla chioma di “rilassarsi” e non essere stressata, ci permette di apparire in ordine e impeccabile.

Usare eccessivo calore per asciugare i capelli. Come abbiamo detto chi ha i capelli grassi tende a lavarli spesso. E, di conseguenza, ad asciugarli e metterli in piega di frequente. Il calore eccessivo del phon e simili può aumentare la produzione si sebo. Facciamo dunque attenzione. Usiamo un termoprotettore, cerchiamo di assorbire la maggior parte dell’acqua con asciugamani pensati appositamente e, quando possibile, come in estate, preferiamo un asciugatura naturale, al sole.

Usare troppi prodotti per lo stylist. Cere, gelatine, spray e simili. Vanno a ricoprire i capelli con la conseguenza di farli apparire subito sporchi. Se proprio non riusciamo a rinunciare alle pettinature che ci piacciono preferiamo prodotti ecologici e naturali.

Non usare l’aceto di mele. Chi ha i capelli grassi trova in questo ingrediente un alleato prezioso. Basta usarlo a fine shampoo misto ad acqua per un ultimo risciacquo. Oltre a rendere la chioma sana e brillante è un toccasana per il cuoio capelluto.