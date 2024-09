In quale posizione è meglio partorire? I consigli dell’esperto per vivere la nascita senza traumi

C’è una posizione migliore per partorire? L’esperto consiglia come vivere l’esperienza del parto senza traumi.

Non c’è gioia più grande che dare la vita e ogni mamma sperimenta questa emozione il giorno del parto. Prima di quel momento, però, tante sono le paure e le preoccupazioni.

Il parto può essere un’esperienza traumatica per alcune donne, soprattutto la prima volta, quando non si sa cosa aspettarsi e magari ci si fida di ciò che si vede in TV o di ciò che dicono le altre donne che hanno già partorito.

Molte future mamme temono di avere dolori o di non essere capaci di partorire: i consigli dell’esperto aiuteranno a vivere questa bellissima esperienza senza traumi.

La posizione migliore per partorire: l’alternativa alla posizione ginecologica

Ogni futura mamma vorrebbe sapere quale sia la posizione migliore per partorire, quella meno faticosa e meno dolorosa. Queste sono tutte curiosità lecite quando si è in procinto di partorire, anche per sentirsi più a proprio agio e affrontare con meno paura questo momento.

Ci sono diverse posizioni migliori per partorire, da quelle libere verticali a quelle orizzontali. Negli ultimi anni la posizione tradizionale detta anche litotomica o ginecologica è stata sostituita da altre che presentano meno criticità. Infatti si è riscontrato che sebbene questa sia una delle posizioni più comode per il medico e per l’ostetrica, non si può dire che sia la migliore per la mamma e il bimbo. Infatti, il diaframma della mamma è bloccato e questo rende più faticose le spinte del travaglio.

Anche l’osso sacro della mamma è bloccato e ciò rende il passaggio più difficoltoso dal canale del parto in quanto il diametro è più ridotto. Inoltre, ci sono più rischi di lussazioni sul coccige o problemi al perineo. Vengono sempre più preferite altre posizioni come quelle libere verticali, in cui la mamma sceglie come muoversi e come gestire il parto per aiutare il piccolo a venire alla luce.

In particolare si tratta della:

posizione eretta : in cui la mamma può muovere il bacino avanti e indietro oppure tracciando il simbolo dell’infinito (un 8 rovesciato)

: in cui la mamma può muovere il bacino avanti e indietro oppure tracciando il simbolo dell’infinito (un 8 rovesciato) inginocchiata : c’è maggiore libertà di movimento e la futura mamma proverà meno dolore in quanto ci sarà meno pressione esercitata sulla zona lombare durante le contrazioni

: c’è maggiore libertà di movimento e la futura mamma proverà meno dolore in quanto ci sarà meno pressione esercitata sulla zona lombare durante le contrazioni accovacciata : permette al bambino di incanalarsi nelle pelvi. Può essere sperimentata anche durante la gravidanza per esercitarsi a mantenere le piante dei piedi ben salde al pavimento e le punte diritte.

: permette al bambino di incanalarsi nelle pelvi. Può essere sperimentata anche durante la gravidanza per esercitarsi a mantenere le piante dei piedi ben salde al pavimento e le punte diritte. seduta su uno sgabello olandese: è un valido supporto che aiuta ad aumentare l’apertura del bacino per facilitare il passaggio del piccolo nella parte più stretta.

Queste posizioni hanno diversi vantaggi:

la gravità favorisce la discesa del feto

riducono la compressione di vasi sanguigni

aumentano il diametro del bacino

aiutano ad avere un parto facile e veloce.

Ci sono anche le posizioni libere orizzontali come quella a carponi che è utile per ridurre il dolore delle contrazioni e rilassa la schiena e le gambe molto affaticate. In questa posizione è possibile appoggiarsi sul letto, su una sedia o su una palla o ancora sui cuscini, perché aiuta a riposarsi e rilassarsi e può ridurre il dolore alla zona lombare.

Oppure la posizione sul fianco sinistro che aiuta la circolazione ematica placentare. In questa posizione è possibile sollevare la gamba posizionandola ad esempio, sui gambali del lettino del ginecologo oppure sul papà. Tutte queste posizioni garantiscono più comodità alla mamma e più facilità nel parto. Questo evento non deve essere vissuto con ansia, paura e stress. Preparandosi e sapendo quali sono le posizioni migliori per partorire, ogni mamma vivrà questo momento con gioia, come è giusto che sia.