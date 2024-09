In molti lo utilizzano, ma a cosa serve davvero il ciclo pre lavaggio? Forse hai sempre sbagliato

Il ciclo di prelavaggio lo utilizzano in tanti ma serve davvero? Ecco i casi in cui è consigliato utilizzarlo, potresti aver sempre sbagliato.

La lavatrice è indubbiamente uno degli elettrodomestici imprescindibili in qualsiasi abitazione. Basti pensare all’utilizzo che se ne fa per lavare lenzuola, asciugamani e tessili ingombranti che a mano sarebbero impossibili da fare.

Non solo, le lavatrici più moderne sono dotate di molti programmi capaci di lavare quasi tutte le tipologie di tessuti. Dai piumini dei letti a quelli che si indossano, dalle tende ai maglioni di lana. Dai capi di seta alle scarpe. Insomma se la lavatrice non ci fosse andrebbe sicuramente inventata.

Ma tra le molte funzioni che vi sono ce n’è una in particolare che molti utilizzano senza neanche sapere a cosa serve realmente. Stiamo parlando del pre lavaggio. Ma siamo davvero sicuri di sapere a cosa serve? Forse abbiamo sempre sbagliato. Vediamo perché.

Pre lavaggio in lavatrice: ecco a cosa serve davvero

Una delle domande ricorrenti che in tanti si fanno riguardo la lavatrice è la funzione pre lavaggio. Non tutti sanno infatti quando va fatto tale ciclo e perché. C’è anche la schiera di coloro che lo ignorano totalmente andando direttamente al ciclo classico di lavaggio ma se non si vuole incorrere in nessun tipo di errore, vi andremo a spiegare quando e come va utilizzato il pre lavaggio.

Nella pagina Instagram dell’influencer @lacasadimattia è possibile trovare un video davvero utile che spiega per filo e per segno a cosa serve il pre lavaggio e quando utilizzarlo. Del resto sono tanti quelli che ancora sbagliano impostandolo quando magari nemmeno servirebbe.

Intanto è bene precisare che il pre lavaggio va usato solo nei casi in cui i capi siano particolarmente sporchi e abbiano bisogno di essere smacchiati prima del vero e proprio lavaggio. Altro non è che una fase di ammollo che serve ad eliminare il grosso dello sporco.

Dunque la prima domanda da porsi è: i capi sono macchiati e incrostati? Sì, allora si procede con il pre lavaggio. No, allora si evita di farlo. Sgomberato il campo da questo primo dubbio, nel caso in cui si debba procedere con il ciclo di pre lavaggio dobbiamo sapere che in questa fase, che dura circa 20 minuti, i nostri capi staranno in ammollo in acqua ad una temperatura di 40°. Poi trascorso il tempo l’acqua verrà scaricata.

Il detersivo va inserito necessariamente nella vaschetta dedicata al pre lavaggio, in genere è la numero 1, la prima partendo da sinistra. Anche se poi ogni elettrodomestico è diverso, quindi è bene consultare le istruzioni.

Se si effettua il ciclo di pre lavaggio è importante poi scegliere il detersivo che si utilizzerà per il lavaggio normale. Nel caso in cui si adoperi un detersivo liquido e gli additivi occorrerà inserirlo solo una volta concluso il pre lavaggio altrimenti andrà sprecato nella fase di pre lavaggio. A meno che non si abbia una lavatrice dotata di linguette che bloccano il detersivo liquido.

Discorso diverso se si usa quello in polvere, in questo caso si può già inserire nelle due vaschette perché verrà prelevato solo nel momento richiesto dalla lavatrice stessa.

Ecco dunque svelato come e quando va usato il ciclo di pre lavaggio. E tu lo sapevi?