In Francia è possiible andare in vacanza... sugli alberi! Lo splendido albergo immerso nella natura, proprio come nelle favole

Un’evasione incantata: soggiorni esclusivi sugli alberi con Les Écotagnes in Alta Savoia, dove il lusso si fonde con la natura in un’esperienza unica di relax e benessere

Se sei alla ricerca di una vacanza fuori dall’ordinario, immersa nella natura e lontana dalla frenesia della vita quotidiana, abbiamo una sorpresa che ti lascerà senza parole: in Francia, puoi ora realizzare il tuo sogno di infanzia e trascorrere una notte incantata sugli alberi !

Sì, hai sentito bene, gli alberi diventano il tuo rifugio di lusso per una vacanza davvero speciale.

C’è un luogo infatti dove il concetto di fuga assume una forma totalmente nuova, un luogo dove la natura selvaggia si fonde con l’immaginazione, dando vita a un sogno d’infanzia: Les Écotagnes. Questo bed and breakfast magico è situato tra le maestose vette dell’Alta Savoia, in Francia, e offre un’esperienza di soggiorno senza pari.

Lusso e Benessere in Armonia con la Natura

Chi di noi, da bambino, non ha fantasticato su alberi che diventavano case nelle quali trascorrere avventure indimenticabili? A Les Écotagnes, quella fantasia diventa realtà. Le case arroccate sugli alberi trasformano i sogni in esperienze tangibili, permettendoti di dormire e svegliarti tra le fronde. La vista spettacolare sulla catena montuosa degli Aravis ti terrà incantato, mentre la quiete della natura circostante ti avvolge in un abbraccio di tranquillità.

Ma Les Écotagnes non si rivolge solo agli animi avventurosi. Gli chalet accoglienti e gli autentici tepee sono un rifugio di comfort e stile, offrendo un connubio unico tra lusso e natura. La serenità che pervade questo luogo ti permetterà di immergerti in momenti di relax profondo, allontanandoti dal frastuono quotidiano. E se cerchi un tocco di raffinatezza, un bagno scandinavo all’aperto ti attende, regalandoti una piacevole immersione nelle acque calde e una vista mozzafiato.

Ma la magia non si ferma qui. Presso Les Écotagnes, ogni dettaglio è pensato per farti sentire coccolato e viziato. Gusta prelibatezze fatte in casa, cucinate con ingredbienti regionali, che delizieranno il tuo palato e riscaldano il tuo cuore. Mentre ti immergi in un’atmosfera accogliente e intima, potrai ammirare la maestosità della catena degli Aravis, creando un connubio perfetto tra gastronomia e paesaggio.

Non importa se stai cercando avventura, romanticismo o semplicemente una pausa dal mondo moderno, Les Écotagnes è il rifugio perfetto per tutte le anime sognatrici. In questa oasi di serenità nell’Alta Savoia, la realtà supera persino le favole, regalandoti ricordi indelebili e un legame profondo con la bellezza naturale che ci circonda. Prenota il tuo soggiorno e preparati a immergerti in una vacanza incantata che rimarrà nel tuo cuore per sempre.