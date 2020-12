I migliori film di Natale da guardare su Netflix

Si potrebbe capire che il Natale è alle porte semplicemente aprendo l’home page di Netflix: ovunque sulla piattaforma di streaming sono spuntati fiocchi rossi, nastri dorati e ghirlande. Districarsi nel catalogo di proposte però può essere davvero complicato, e sorge spontaneo chiedersi: quali sono i migliori film di Natale?

Che siate appassionate di commedie romantiche, o amanti dei vecchi classici, ecco i 10 titoli che non potete perdervi nella libreria Netflix questo Natale.

L’amore non va in vacanza

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di raccontare la trama di questa pellicola tradizionale del Natale: due donne (Cameron Diaz e Kate Winslet) che vivono a 6000 miglia di distanza l’una dall’altra, decidono di scambiarsi casa e di trascorrere le vacanze di Natale ognuna nella città dell’altra. Qui, ovviamente, troveranno amore e amicizia.

Leggi anche British humor: ecco come si scherza con la Regina Elisabetta

Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

Vanessa Hudgens torna a vestire i panni di Stacy, e Margaret, e Fiona. Per chi si fosse perso il primo capitolo, vi consigliamo una doppia visione: Nei panni di una principessa e poi Nei panni di una principessa: ci risiamo! La storia è semplice: Stacy e Margaret provengono da mondi completamente differenti, ma l’amore (e il Natale) sarà capace di farle incontrare. In attesa dell’happy ending, siamo sicuri che saprete aspettare il vero spirito natalizio di questo film.

Qualcuno salvi il Natale 2

Anche in questo caso, un grande ritorno (e, di nuovo, vi consigliamo di guardare anche il primo capitolo se non lo aveste già fatto). In Qualcuno salvi il Natale 2 torna Kurt Russel al fianco di Goldie Hawn: il villaggio di Babbo Natale e la stessa magia del 25 dicembre sono minacciati dalla presenza dell’antagonista (Julian Dennison), riusciranno i fratelli Kate e Teddy ad aiutare Babbo e la First Lady a salvare il Natale, di nuovo?

JINGLE JANGLE

Il giocattolaio Jeronicus Jangle ha dedicato la sia vita alla creazione di ninnoli e balocchi per i più piccoli, ma la magia della sua fabbrica si spezza: un apprendista ruba i suoi segreti, ma la tristezza sarà spazzata via dalla sua nipotina. Se amate l’aria incantata, le canzoni e siete pronte a versare una lacrima, questo racconto saprà sorprendervi.

Holidate

Holidate è la commedia romantica delle feste 2020 per eccellenza. Riunisce l’ironia di una generazione cresciuta a latte e Tinder con lo sconforto dell’età adulta, diviso tra amici con figli e smartworking. La protagonista è Emma Roberts che, per evitare l’ennesimo interrogatorio familiare (il celebre “E il fidanzatino?”), trova un compagno per le feste: niente sentimenti, solo divertimento, ma qualcosa va per il verso storto (o giusto?).

Un principe per Natale: tutta la saga

In questo caso, vi consigliamo tutta la saga: Amber Moore è una giornalista inviata nello Stato di Aldovia per presenziare alla conferenza stampa del principe ereditario, e incallito dongiovanni, Richard. Non vi facciamo spoiler, potrete immaginare comunque che il gran finale nel primo capitolo c’è, quello che accadrà dei sequel scopritelo durante la vostra maratona con pop corn e cioccolata calda.

Love Actually

Film corale del 2003, dove le vite dei personaggi interpretati da Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson e Keira Knightley, si intrecciano proprio grazie al periodo delle feste. Uno dei film preferiti del Natale da molti.

Il Grinch

Tratto dal libro di Dr. Seuss “How the Grinch Stole Christmas”, la pellicola è una riflessione sul vero spirito del Natale, che trascende consumismo e apparenze, e sulla capacità della magia delle feste di trasformare le persone (e magari fargli aumentare il cuore di una taglia, o due).

Natale in città con Dolly Parton

Anche in questo caso, il musical uscito proprio quest’anno in esclusiva Netflix, è una riflessione sullo spirito natalizio: intenzionata a vendere alcune proprietà della cittadina di Fullerville, Regina Fuller (interpretata da Christine Baranski) si farà sconvolgere la vita da un angelo, Dolly Parton.

Gremlins

Per chi volesse andare controcorrente, e prendersi uno spavento o due, ci sono i Gremlins. Il film, uscito nelle sale nel 1984, narra di Rand Peltzer, che da un rigattiere scopre un “mogwai“: un simpatico animaletto peloso. Portarlo a casa, però, provocherà tremende conseguenze.