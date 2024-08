Ilenia Lazzarin senza trucco e senza filtri: Viola di Un posto al sole incanta così al mare

Ilenia Lazzarin, l’attrice che interpreta Viola in Un posto al sole, è bellissima al mare nel suo scatto senza trucco.

Un posto al sole è una delle soap opera italiane più amate e seguite di sempre. Ogni sera tiene incollate al televisore migliaia di persone pronte a seguire le avventure dei personaggi di questa fiction partenopea. Uno dei personaggi più apprezzati è Viola, interpretato dalla bellissima e bravissima attrice Ilenia Lazzarin.

Entrata nel cast della soap nel 2001, il pubblico si è affezionato, oltre che al suo personaggio, anche a lei, dato che è molto seguita su Instagram, dove conta quasi 500.000 follower, pronti a commentare e a lasciare apprezzamenti alle sue foto e ai suoi video. Di recente, ad esempio, l’attrice ha lasciato tutti senza fiato con il suo scatto senza filtri e senza trucco al mare, da cui traspare tutta la sua bellezza.

Ilenia Lazzarin si mostra ai fan senza trucco

Classe 1982, Ilenia Lazzarin è un’attrice molto amata perché interpreta Viola in Un posto al sole, soap opera molto longeva e seguita della televisione italiana. Nel suo curriculum ci sono altre parti in film, pubblicità e al teatro, ma la donna è stata anche conduttrice de “Il contadino cerca moglie”.

Ilenia si sposata nel 2018 con l’imprenditore Roberto Palmieri, da cui si è separata nel 2020. Nel 2019 è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce il piccolo Raoul. Di lei molti apprezzano la sua solarità e il suo sorriso, che traspare nelle foto e nei video che posta sui Instagram, dove si può scoprire di più della sua vita privata e professionale.

Di recente, ad esempio, ha postato alcune foto presso Villa Imperiale, una bellissima location a Napoli. La Lazzarin si trova al mare ed è incantevole nel suo scatto senza trucco e senza filtri. Guarda verso l’alto, chiudendo gli occhi per il sole, i capelli sono scompigliati all’indietro. Indossa degli orecchini con perla e una collana ed è visibilmente rilassata. Dalla foto emerge tutta la sua bellezza, che non ha bisogno di trucchi esagerati, ma è acqua e sapone, felice di godersi il mare, il sole e la bellezza di Napoli, come si evince dalla didascalia della foto: “Non esiste amore a Napoli. Ma ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.”

Tantissimi sono stati gli apprezzamenti e i commenti dei fan della ragazza e di tutti coloro che non si perdono nemmeno un episodio di “Un posto al sole”.