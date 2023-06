Ilary Blasi, zia bis: la sorella minore aspetta il secondo figlio

Ilary Blasi diventa zia per la seconda volta: l’annuncio ha riempito di gioia la conduttrice dell’Isola dei Famosi in un momento non tanto facile per lei.

Ilary Blasi diventerà zia per la seconda volta: la sorella minore Melory infatti aspetta il secondo figlio. L’annuncio è stato fatto proprio dalla piccola di casa Blasi che ha condiviso un tenerissimo video insieme alla prima figlia Jolie e il marito.

Un filmato in cui si comprende che è in dolce attesa. Dunque, Ilary diventerà zia ancora una volta. Una bella notizia per lei che arriva in un momento difficile tra la battaglia legale con Francesco Totti e gli ascolti non buoni dell’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi diventa di nuovo zia, la sorella Melory aspetta un bambino

Melory Blasi è la sorella più piccola di Ilary. Nel 2021 ha avuto la sua prima figlia, la piccola Jolie, e adesso è di nuovo in dolce attesa. Ha deciso di comunicarlo con il marito, Tiziano Panucci, in un dolcissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel filmato si vede la figlia che con l’aiuto del papà disegna su un pezzo di carta un cuore e poi lo ritaglia. Successivamente la bambina porta il cuore sulla pancia della madre e le dà un forte bacio, poi tutti e tre si abbracciano forte. Il video ha ricevuto moltissimi like e commenti di auguri, chiaramente non poteva mancare quello di zia Ilary.

Nonostante sia molto legata a Melory, Ilary non ha condiviso il suo video in cui annuncia di essere incinta. Probabilmente ha preferito continuare a mantenere il silenzio sui social in segno di rispetto dell’amica Silvia Toffanin, per la morte di Silvio Berlusconi. Da lunedì, infatti, la show girl non ha postato nulla su Instagram, fatta eccezione per un messaggio di condoglianze rivolto alla conduttrice di Verissimo e a tutta la famiglia Berlusconi.

Potrebbe dunque aver voluto rimandare le esternazioni sui social, del resto Ilary è sempre molto attiva ed è raro che non pubblichi qualcosa sul suo profilo. Proprio per questo in molti hanno collegato il suo silenzio al lutto che ha colpito la Toffanin, ma anche l’intera grande famiglia Mediaset.

Intanto Melory è al settimo cielo e presto diventerà mamma per la seconda volta. La sorella minore di Ilary negli ultimi tempi si è schierata più volte in sua difesa, soprattutto contro le varie illazioni fatte da Alex Nuccetelli da quando la Blasi si è separata da Francesco Totti.