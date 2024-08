Ilary Blasi e Silvia Toffanin: spunta il vero motivo del presunto litigio, colpa di un’intervista

Nessuna pace per Ilary Blasi, neppure ora che il suo cuore si era lasciato andare nuovamente all’amore. Se l’estate scorsa la conduttrice ha dovuto affrontare il controverso divorzio da Francesco Totti, nella stagione corrente è un’altra la presunta separazione responsabile di averle rovinato le vacanze. Da settimane infatti si vocifera che l’amicizia pluridecennale con Silvia Toffanin sia ormai giunta al tramonto. Le due, come accade di consueto, non sono intervenute sull’argomento. Non hanno dunque confermato, ma nemmeno smentito, la triste notizia.

“Prima letterine, poi donne, ma soprattutto amiche” – scriveva qualche anno fa Ilary Blasi per augurare buon compleanno alla conduttrice di Verissimo. Sembra che ad alimentare il diverbio sarebbero nientedimeno che questioni lavorative, così come lo zampino di Pier Silvio Berlusconi – amministratore delegato Mediaset e compagno di vita di Silvia Toffanin. E mentre quest’ultima si è goduta le vacanze lontana dalla luce dei riflettori, l’ex moglie del Pupone è volata in Grecia con il suo Bastian, nella speranza (forse) di ritrovare un po’ di spensieratezza.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin, amicizia al capolinea: il vero motivo

Si è parlato per lo più di questioni lavorative. Pier Silvio Berlusconi ha escluso progressivamente Ilary Blasi dai palinsesti, affidando prima il Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini e successivamente L’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria.

Ora l’ex letterina è vincolata a Battiti Live, un format estivo che non occupa eccessivamente le serate dei telespettatori di Canale 5. La scelta dell’amministratore delegato avrebbe indispettito l’ex moglie di Francesco Totti ed alimentato il diverbio con Silvia Toffanin.

Eppure, sembra che sia la stessa conduttrice di Verissimo ad aver perso la fiducia nei confronti di quella che sembrava la sua amica del cuore. Il settimanale Vero è tornato sull’argomento ed ha lanciato un’indiscrezione inedita.

A quanto pare il vero motivo del presunto litigio tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin sarebbe riconducibile all’ultima intervista rilasciata dalla stessa conduttrice di Battiti Live all’amica. L’ex moglie di Totti, di fatto, si concesse per prima a Verissimo per raccontare le ultime vicissitudini che la condussero al divorzio.

Sembra che, proprio durante la famosa chiacchierata, quest’ultima si sia lasciata andare a qualche bugia buona, in modo da aggraziarsi l’opinione pubblica spietata e conquistare quindi il suo favore.

“Le bugie in diretta sono costate care” – si legge sulla prima pagina del settimanale – “E ora la Blasi gioca in panchina”. Insomma, sembra che pur di ottenere il favore dei telespettatori, Ilary Blasi abbia finito per perdere Silvia Toffanin. Nondimeno si tratta, almeno per ora, si semplici supposizioni.