Ilary Blasi, dov’è in vacanza: finalmente svelato il posto ‘esotico’ dei sogni

Ilary Blasi ha dato inizio all’estate con un impegno professionale in Puglia, dove ha condotto la nuova edizione di Battiti Live. Questo è stato il suo ritorno in televisione dopo una lunga pausa, e lo ha fatto insieme al collega Alvin, con cui aveva già condiviso esperienze sul set de L’Isola dei Famosi.

Mentre si vocifera che possa tornare alla guida dello spettacolo musicale anche il prossimo anno, per il momento i suoi piani televisivi autunnali sembrano essere ancora incerti. Nel frattempo, per godersi un meritato riposo, Ilary ha deciso di volare in un vero e proprio posto esotico con la famiglia. In molti, vedendo gli scatti condivisi sui social, si sono chiesti dove si trovasse, ma adesso è stata svelata ogni cosa.

Vacanze da sogno per Ilary Blasi

Dopo aver passato alcuni giorni di relax in Grecia con il suo compagno Bastian Muller, Ilary Blasi ha scelto Tenerife come meta per la sua vacanza estiva. Questa isola, la più grande delle Canarie, è nota per le sue splendide spiagge e le innumerevoli opportunità di divertimento, attirando visitatori da tutto il mondo.

In compagnia di Ilary ci sono il suo compagno, Bastian Muller, e la sorella Melory Blasi con la sua famiglia, che include marito e due figli. Non mancano nemmeno le figlie di Ilary, Isabel e Chanel Totti. Anche se la conduttrice è meno attiva sui social in questi giorni, avendo deciso di staccare un po’ la spina per godersi al massimo il tempo con i suoi cari, ha condiviso alcuni momenti delle sue vacanze.

La loro permanenza a Tenerife è caratterizzata da giornate di sole, tra tintarella, bagni in piscina e giochi all’aperto. La loro vacanza si svolge tra sole, mare e divertimento: giornate di tintarella sulla spiaggia, tuffi in piscina e cene in famiglia. Hanno affittato una villetta moderna, disposta su due piani, con una spaziosa terrazza e una piscina che domina l’area esterna.

La zona è attrezzata con sdraio per prendere il sole e una lunga tavola ideale per le cene conviviali. Bastian Muller, l’imprenditore che ha ridato il sorriso a Ilary dopo la sua separazione, ha deciso di mettersi alla prova come chef per la famiglia, dedicandosi alla cucina al barbecue e preparando deliziosi piatti di carne. Dopo questi giorni di spensieratezza e divertimento, sembra che la famiglia Blasi-Muller sia pronta a tornare in Italia. E chissà, quale sarà la loro prossima avventura estiva?