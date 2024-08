Ilary Blasi bellissima su Instagram, l’intimo da sfoggiare anche per andare a fare la spesa: quanto costa e dove comprarlo

Ilary Blasi mostra a tutti sui social il suo outfit mozzafiato: potrebbe anche andare per negozi e non passare inosservata.

Ilary Blasi, celebre conduttrice televisiva e icona di stile, non smette mai di sorprendere i suoi follower su Instagram. Dopo il successo del programma Battiti Live, Ilary ha deciso di godersi un po’ di meritato relax alle Canarie, precisamente a Tenerife.

Una vacanza in compagnia delle sue figlie Isabel e Chanel. Mentre il primogenito, Christian, trascorre del tempo con papà Francesco Totti, Ilary si concede momenti di spensieratezza e relax, senza mai rinunciare al suo impeccabile stile. Non è una novità che Ilary Blasi sia una vera influencer, capace di dettare le tendenze con ogni suo outfit. Ma, questa volta, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta con un look sorprendente: un intimo elegante che, secondo i fan, potrebbe essere sfoggiato non solo per occasioni speciali, ma addirittura per fare la spesa.

Ilary Blasi fa sognare i fan con il suo intimo pazzesco

Un’idea che dimostra quanto il confine tra intimo e abbigliamento casual si stia assottigliando sempre di più, grazie a capi versatili e chic come quello scelto da Ilary. L’intimo che Ilary ha sfoggiato nei suoi ultimi scatti su Instagram è un completo firmato Prada, uno dei brand di lusso più iconici al mondo. Composto da una bralette e uno slip, questo set ha catturato l’attenzione di molti per il suo design sofisticato e per la sua versatilità. ll costo si aggira intorno ai 1.000 euro, una cifra sicuramente importante, ma che rispecchia la qualità e l’esclusività del capo.

Il completo è realizzato nell’iconico gabardine Re-Nylon di Prada, un materiale innovativo e sostenibile, frutto della ricerca continua del brand per combinare stile e attenzione all’ambiente. La bralette presenta un taglio a triangolo con scollo profondo, ideale da indossare sotto un blazer sartoriale o anche sopra una camicia bianca, per un look che unisce eleganza e modernità.

Per chi volesse imitare Ilary Blasi e concedersi un tocco di lusso nel proprio guardaroba, il completo è disponibile sul sito ufficiale di Prada. Qui, i capi sono descritti nei minimi dettagli, con suggerimenti su come abbinarli per ottenere un look impeccabile. Il sito di Prada offre anche la possibilità di ordinare comodamente da casa, con spedizioni rapide e sicure.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Ilary Blasi continua a essere un punto di riferimento per chi ama la moda e desidera sempre essere al passo con le tendenze. Il suo look, anche quando apparentemente semplice, è sempre studiato nei minimi dettagli, con un’attenzione particolare per i materiali e i brand scelti.