Il vestito di Rosa Perrotta: “Non è vero che ci vai in giro”, cosa ha deciso di indossare

Rosa Perrotta ha lasciato i suoi followers a bocca aperta. Nessuno credeva che fosse uscita davvero così, e invece l’ha fatto. E ha anche voluto inviare un messaggio.

Rosa Perrotta ha stupito tutti: l’influencer ha deciso di uscire di casa con un vestito che nessuno si sarebbe mai immaginato di vederle addosso, ma l’ex volto di Uomini e Donne non ha avuto vergogna a farlo.

La ragazza è molto attiva sui social network e condivide spesso scene della sua vita quotidiana, soprattutto le sue avventure da madre, e racconta cosa le accade senza peli sulla lingua. Per questo quando ha pubblicato la foto dell’abito che ha indossato per uscire, nessuno riusciva a crederci.

Rosa Perrotta con il vestito che nessuno si aspetta

Rosa Perrotta ha deciso di uscire di casa con un vestito con un dettaglio inaspettato. L’ex volto di Uomini e Donne non ha avuto paura dei giudizi e si è mostrata davvero in questo modo.

Come si vede dall’immagine, l’influencer è apparsa con indosso un vestito rosa completamente stropicciato. E se qualcuno pensasse che sia proprio l’abito a essere fatto così, la Perrotta ha chiarito con alcune didascalie che non è il modello del capo.

Rosa, infatti, oltre a mostrare le immagini dell’abito rosa stropicciato ha scritto: “Non è vero che ci vai in giro. Ah no?“. Si tratta chiaramente di una frase ironica, supponendo che qualcuno le avesse chiesto se avesse avuto davvero il coraggio di uscire di casa con un abito tanto stropicciato. Poi nella storia successiva ha condiviso un’immagine del vestito più da vicino, per far comprendere che non fosse stirato.

E ha scritto: “Lotterò per questa moda. #stopallostiro“. Insomma l’outfit della Perrotta era composto da un abito non stirato, con una lunga giacca a vento nera. Un abbigliamento decisamente casual ma anche sexy, considerati spacco e scollatura dell’abito. Il messaggio dell’influencer è chiaro: non vuole più stirare, quindi lancia la moda dello stropicciato.

Moda che in realtà era già comparsa qualche anno fa, forse proprio per ovviare al problema dello stiro. Non tutti hanno la pazienza di dedicarsi a questa attività e a quanto pare Rosa è una di queste persone. Essendo lei molto seguita e spesso apprezzata per i suoi outfit, non è detto che non riesca nel suo intento. Che abbia davvero lanciato una moda e qualcuno la seguirà in questa ‘missione anti-stiro’? Staremo a vedere.