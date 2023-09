Il trucco per ritrovare l’auto dopo averla parcheggiata in un piazzale enorme: così saprete sempre la posizione esatta

Esiste un trucco per ritrovare l’auto dopo averla parcheggiata in un piazzale enorme, che siate al centro commerciale o all’areo porto.

Tutti noi abbiamo vissuto quel momento di panico quando, dopo aver parcheggiato l’auto in un piazzale enorme o in un parcheggio affollato, ci rendiamo conto di non avere la minima idea di dove si trovi esattamente la nostra auto. Fortunatamente, esistono alcuni trucchi semplici che possono aiutarci a evitare questa situazione. Esploreremo due metodi efficaci per ritrovare l’auto senza problemi.

Come trovare l’auto parcheggiata

Esistono svariati modi per ritrovare la macchina parcheggiata, come scattare una foto e leggere i dettagli della descrizione oppure memorizzare il numero o codice della zona di parcheggio.

Segnaposto di Google Maps

Uno dei modi più semplici e affidabili per ritrovare la propria auto è sfruttare le mappe e i satelliti di Google Maps. Questo trucco è particolarmente utile se possedete un iPhone, poiché l’applicazione è integrata nel sistema operativo iOS. Ecco come funziona:

Aprire Google Maps: dopo aver parcheggiato, aprite l’app di Google Maps e assicuratevi che la vostra posizione sia attiva e che abbia accesso alla vostra posizione in tempo reale. Segnare la posizione: una volta aperta l’app, vedrete una piccola icona a forma di puntina nell’angolo in basso a destra. Toccate questa icona per segnare la posizione esatta in cui avete parcheggiato. Google Maps memorizzerà questa posizione per voi. Trova la tua auto: quando dovrete tornare a prendere l’auto, basterà aprire Google Maps e seguire le indicazioni per raggiungere la posizione che avete segnato in precedenza. L’app vi guiderà passo dopo passo, indicandovi il percorso più veloce.

Chiedere a Siri di memorizzare il parcheggio

Se possedete un dispositivo Apple, potete chiedere aiuto all’assistente virtuale Siri per ricordare la posizione in cui avete parcheggiato. Ecco come fare:

Attiva Siri: dopo aver parcheggiato, attivate Siri sul vostro iPhone tenendo premuto il pulsante Home o dicendo “Ehi Siri” se avete questa funzione abilitata. Chiedi a Siri di ricordare: una volta attivato Siri, dite qualcosa del tipo: “Siri, ricorda che ho parcheggiato l’auto qui”. Siri memorizzerà questa informazione per voi. Trova la tua auto: quando è il momento di ritrovare l’auto, attivate nuovamente Siri e chiedete: “Siri, dove ho parcheggiato l’auto?”. Siri utilizzerà la vostra posizione memorizzata per mostrarvi la via e vi indicherà con le mappe integrate la direzione.

Questi due trucchi sono semplici ma efficaci per evitare il disagio di cercare l’auto in un parcheggio vasto o affollato. Se volete vedere un tutorial, vi consigliamo di guardare questo video specifico per le due funzioni di cui abbiamo descritto:

Ora non avrai più la preoccupazione di dover cercare l’auto per ore dopo averla lasciata in un enorme parcheggio.