Il trucco makeup che salva all’ultimo minuto: nascondere un brufolo alla perfezione usando una matita

Vedere spuntare un brufolo nel momento meno adatto può diventare un vero e proprio problema: ecco come nasconderlo usando una matita con un trucco geniale.

Pare che la pelle reagisca ai nostri stati d’animo. Tutte avremo notato il fatto che quando ci sentiamo stressate, stanche e affaticate, l’epidermide pare rispondere di conseguenza. E così ci capita di alzarci, al mattino, magari per un appuntamento importante, un evento, un impegno inderogabile e scoprire che ci è spuntato un brufolo nel mezzo della notte. E non c’è tempo, a quel punto, per cercare di asciugarlo, seccarlo e farlo sparire.

L’ultima risorsa è il makeup, ma quante volte il risultato non ci soddisfa? Scopriamo allora un metodo che sta spopolando: basta usare una matita per nasconderlo! Potrà sembrare strano, visto che a disposizione abbiamo ogni tipo di prodotto cosmetico. Dal correttore al fondotinta e così via. Eppure, per quanto vadano a smussare il rossore e coprire la zona in questione, la punta resta ben visibile e noi sappiamo che gli altri lo noteranno. Questo trucchetto facile e veloce può darci davvero una mano.

Nascondere un brufolo usando una matita: il trucco makeup da provare

Ebbene, invece di “coprire” il nostro odiato e fastidioso brufolo, ciò che faremo sarà andare a metterlo in risalto. In che senso? Sì, sappiamo che può sembrare controproducente, una follia, eppure una volta scoperta questa tecnica scommettiamo che non vedrete l’ora di provarla.

Nel dettaglio, ciò che faremo, sarà trasformare il brufolo in un neo: chi non ama questi “vezzi” che aggiungono eleganza e fascino? Basta pensare all’iconica Marylin Monroe per capire di cosa stiamo parlando. E, per riuscirci, useremo una semplice matita: possiamo sceglierla marrone chiaro o scuro, nera, a seconda del rossore e della grandezza del brufolo, ma anche dei nostri gusti. Inoltre possiamo usare quella per gli occhi oppure per le sopracciglia.

Per prima cosa, dunque, prepariamo la base. Idratiamo la pelle, usiamo il solito fondotinta e un pizzico di correttore apposito. Fissiamo il tutto con un velo di cipria e poi, usando la matita con la punta ben affilata, andiamo a colorare il brufolo. Basterà tenervi premuta la punta sopra per qualche istante e il gioco è fatto. Lasciamo che il colore asciughi da solo per un paio di minuti e poi usiamo altra cipria in modo da evitare che la matita sbavi durante la giornata a causa del sudore o di uno strofinamento involontario. Geniale!