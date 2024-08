Il trucco magico per eliminare le macchie dal marmo: tornerà come nuovo

Tra i materiali che consentono al proprietario di un appartamento di conferirgli un senso di eleganza e design non possiamo non citare il marmo. Si tratta di un materiale che si sposa perfettamente con qualsiasi stile di arredamento e che può essere applicato sia nelle zone living, quanto ancor più nei bagni e nella cucina. Dal classico bianco, fino ad arrivare al bordeaux, celeste, blu e persino nero. Un offerta di colori che ci consente di sprigionare la fantasia ed adeguarlo a qualsiasi atmosfera interna.

Nondimeno, parliamo anche di un materiale che necessita della dovuta cura. Oltre ad essere altamente assorbente, il marmo tende a macchiarsi se a contatto prolungato con lo sporco e dunque a perdere quella lucentezza che ci aveva sicuramente colpito all’inizio. Per rimediare è sufficiente seguire pochi semplici passaggi, anche se – è sempre utile ribadirlo – prevenire il danno è meglio che curarlo.

Pulire il marmo in pochi semplici passaggi

Prima di tutto, per evitare che la superficie del marmo si rovini ed ingiallisca, sarebbe buona abitudine pulirla almeno una volta a settimana. Una pratica molto semplice: come primo step rimuovete la polvere, dopodiché premunitevi di un panno in microfibra e di detergente specifico e passate delicatamente la mano sui pavimenti ed eventualmente sulle rifiniture dei muri. Di fondamentale importanza è il tessuto del panno che andrete ad utilizzare: una rifinitura troppo ruvida o lesionata potrebbe rigarne la superficie. Laddove dovessero esserci delle macchie, occorre aggiungere uno step in più ai precedenti.

Prendete una bacinella con dell’acqua tiepida ed unite uno o due misurini – a seconda dell’ampiezza della superficie da passare – di detergente specifico a base di sapone di Marsiglia. Strofinate con più energia le macchie, senza esercitare troppa pressione. Lasciate agire il prodotto per circa mezz’ora, dopodiché risciacquate con abbondante acqua tiepida. Nel caso in cui le macchie dovessero resistere ai prodotti, è consigliato utilizzare un detergente brillantante. Si tratta di formulazioni generalmente più aggressive, che consentono di eliminare anche lo sporco situato in profondità.

Si tratta tuttavia di passaggi che possono essere evitati in caso di mantenimento della pulizia almeno una volta a settimana. Contrariamente allo sporco – facile da rimuovere – il marmo ingiallito spesso è segno di accumulo. Se il nucleo famigliare include qualcuno che è solito fumare in casa, la pratica di pulizia dovrà svolgersi almeno una volta ogni due giorni. Il fumo, oltre ad ingiallire il materiale, penetra nella sua struttura e difficilmente quest’ultima tornerà bianca come in origine.